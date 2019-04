Orlando Gill

@orlandogildice

En la experiencia religiosa del sábado pasado en el comité Central del PLD quedaron claras muchas cosas. Una sería cómo los peledeístas les tienen miedo al abismo, y aunque se acerquen al borde, saben alejarse a tiempo.

La apuesta es que uno empuje al otro y con el uno y el otro todos se vayan al hoyo, y ya en el vacío, otro ocupe su lugar. No son tontos, no son locos, y como ni una cosa ni la otra, no comen la propia ni la ajena.

Si no hubo marzo y también se fue abril, y para junio falta un mes, pues primero mayo que sus aguas, no sería extraño que uno se desespere y se adelante a la decisión del otro.

Pero no.

Los peledeístas tienen sus propias 7 palabras y las pronuncian a distancia del Gólgota, de manera que la resurrección sea primera que la crucifixión.

Esa misma experiencia religiosa demostró que no existe Dios único, pero tampoco politeísmo, sino un mundo con dos divinidades. Jehová y Alá, y ambos con seguidores fervorosos.

Aun cuando muchos están ahora en la carretera, el camino solo tiene dos dueños. Leonel Fernández y Danilo Medina.

Se habló con uno ( La paz sea contigo ) y con el otro ( y con tu espíritu ) y el Sermón de la Montaña tuvo de nuevo su antiguo significado. “Bienaventurados...”.

Así no puede haber democracia, se quejó muy a lo calladito un compañero que no es de la base, pero como si lo fuera. Y es verdad.

Solo que si recuerda bien, con Juan Bosch era peor. Zeus y todo el dominio del Olimpo. Ahora por lo menos la dialéctica es personal, y si se quisiera resolver, la confrontación estaría a su disposición.

El sábado y en el CC quedaron asuntos pendientes, por lo que habrá que convocarlo de nuevo. Incluso no debería tardarse mucho, ya que los plazos son fatales.

Tampoco debería haber problema, si saben persignarse y cuentan con suficiente agua bendita. El resto, aunque sea un equívoco, podría caerles del cielo.