Los 50 años de Franjul en el periodismo

Felipe Ciprián

Publica todos los miércoles En mi paso por los principales diarios del país (El Caribe, Hoy y Listín Diario) donde ocupé la posición de jefe de redacción en los tres, he tenido el privilegio de compartir con más de un director en cada uno, de los que he aprendido y a quienes agradezco todo lo que han hecho para forjar aspectos esenciales para un ejercicio digno y responsable de este oficio.

Aprendí todo lo que pude con Germán Emilio Ornes, Antonio Emilio Ornes, Miguel Febles, Mario Álvarez Dugan (Cuchito), Bienvenido Álvarez Vega, Miguel Franjul, Antonio Gil y Manuel Quiroz.

Todos tienen un espacio singular en mi corazón y mi cerebro. Pero es innegable que todos tienen sus particularidades, sus énfasis y cada uno su librito para hacer del periodismo y de la gestión de un diario impreso y digital, una empresa de servicio y un “bunker” para la defensa de la libertad de prensa y de la democracia.

Hoy que el director del Listín Diario, Miguel Franjul, es objeto de un reconocimiento muy merecido por celebrar 50 años en el ejercicio periodístico, expreso algunos de los elementos que me parecen son sobresalientes en su forma de dirigir.

El Franjul director es a la vez el Miguel reportero, fotógrafo, editor, titulador, entusiasta ordenador de búsquedas dinámicas para la puesta en página de cada edición.

Por segunda ocasión me ha correspondido trabajar a su lado -ahora desde hace dos años- cuando me pidió regresar al Listín, y desde el primer día me ha privilegiado con un intercambio constante de puntos de vista, informaciones de interés público, así como asignándome responsabilidades que he tratado de cumplir y por las que siempre me expresa agradecimientos como si no fuera yo un empleado a su disposición.

Me consta que lo mismo hace con todo el personal del Listín, para el que está disponible siempre, tanto desde su mesa de trabajo en medio de la Sala de Redacción, como por la facilidad de contactarlo por todos los medios disponibles.

En Franjul he visto a un director con autoridad, don de mando, capacidad y un amor infinito por el oficio de periodista, el que ejerce empleando un método permanente de consulta con sus editores, fotógrafos, reporteros y técnicos, y lo más importante, nos consulta a todos sobre cualquier aspecto, pero no se trata de llenar una formalidad, sino que toma muy en cuenta todas las opiniones y en la mayoría de los casos las valora y acepta con una humildad extraordinaria.

Miguel nació en Baní y me consta que los banilejos tienen en él a uno de sus hijos sobresalientes y preocupados por su presente y su futuro. No hay esfuerzo, diligencia o gestión que pida a Miguel una institución o una persona banileja que él ignore. Siempre, invariablemente, se empeña en acompañar con su aporte, una solución dondequiera que ella esté.

Así que sin perder de vista que tiene responsabilidades nacionales de gran importancia en la prensa del país y del hemisferio, no abandona sus raíces y mantiene una fluida relación con Baní, demostrando una inquebrantable voluntad de servirle y contribuir a que cada día sea un pueblo más desarrollado y culto.

En sus 50 años de ejercicio, Miguel ha demostrado una gran capacidad para montarse en el futuro de la profesión, pasando de un inicio análogo al dominio de las más modernas tecnologías, tanto del abordaje de los desafíos, como del instrumental para que la noticia, en todos sus géneros, llegue al público.

Solo con leer sus “Reflexiones del director” que publica en el Listín cada semana, se observa el dominio y el interés que tiene Franjul por hacer del periodismo una novedad y un servicio eficaz a la sociedad, cada día.