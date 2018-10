Héroes nacionales en el Panteón de la Patria

Juan Daniel Balcácer

Muchos dominicanos aún no han visitado el antiguo templo de los jesuitas, en la calle Las Damas casi a esquina Mercedes, conocido como Panteón de la Patria. Durante varios años, en círculos oficiales y los medios de comunicación, al sagrado mausoleo se le conoció como “Panteón Nacional”. Sin embargo, mediante el Decreto No. 25-2000, del 26 de enero de 2000, se le restituyó el nombre original de “Panteón de la Patria”, de conformidad con la ley No. 4463 de 1956. Cuatro han sido los lugares solemnes que han conservado restos de personajes ilustres: la Capilla de los Inmortales, en la Catedral Primada de América, desde 1875 hasta 1974; la Puerta del Conde, en donde desde 1944 al 1976 reposaron los restos de los Padres de la Patria, y que después trasladados al monumento funerario, hoy Altar de la Patria, en el parque Independencia; y, finalmente, el Panteón de la Patria, desde 1974 al presente.

Héroes de diversas gestas. En la nave central o presbiterio del Panteón de la Patria, lateral izquierdo, yacen los siguientes despojos mortales: Época pre-republicana: Juan Sánchez Ramírez, héroe de la Reconquista (1809); y, José Núñez de Cáceres, impulsor de la independencia llamada “efímera” (1821). Primera República: José María Serra, Pedro Alejandrino Pina, Félix María Ruiz, Juan Nepomuceno Ravelo y Juan Isidro Pérez, trinitarios; Ángel Perdomo, Concepción Bona y Cayetano Abad Rodríguez, febreristas; Antonio Duvergé, José Joaquín Puello y Gabino Puello, héroes militares independentistas y mártires de la Patria; Juan Bautista Cambiaso, y Juan Alejandro Acosta, Almirantes, héroes independentistas; María Trinidad Sánchez, febrerista y mártir; Socorro del Rosario Sánchez, maestra; Balbina de Peña, esposa del prócer Francisco R. Sánchez; General José María Cabral, héroe militar independentista; General Pedro Santana, Libertador de la Patria y anexionista.

Héroes de la Restauración. Ulises Francisco Espaillat, Benigno Filomeno de Rojas, civilistas; generales Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Santiago Rodríguez, José Antonio Salcedo (Pepillo), Benito Monción; Pedro Ignacio Espaillat, Eugenio Perdomo, José Vidal Pichardo, Carlos de Lora, Ambrosio de la Cruz, Antonio Batista, Jose Pierre Thomas, mártires de Santiago; general Timoteo Ogando Encarnación (cenotafio). Segunda República: Pedro Francisco Bonó, civilista; Emilio Prud’Homme y José Reyes, autores letra y música del Himno Nacional; Francisco Gregorio Billini, restaurador, escritor, político; Antonio del Monte y Tejada, José Gabriel García, historiadores; Gastón Fernando Deligne, José Joaquín Pérez y Salomé Ureña de Henríquez, poetas; Francisco Henríquez y Carvajal, Federico Henríquez y Carvajal, Eugenio María de Hostos, educadores. Tercera República: Américo Lugo, escritor, historiador y nacionalista; Francisco J. Peynado, nacionalista; Fabio Fiallo, poeta y nacionalista; Pedro Henríquez Ureña, escritor y humanista; coroneles Francisco Alberto Caamaño Deñó y Rafael Fernández Domínguez, héroes militares de la Revolución de Abril de 1965.

Otros monumentos funerarios. Quien visite la Capilla de La Altagracia, en la Catedral de Santo Domingo, que durante casi cien años fungió como Capilla de los Inmortales, advertirá una lápida que cubre los restos de quien fuera un eminente ciudadano, ingresado allí en 1933, año de su deceso. Se trata del licenciado Francisco J. Peynado, principal impulsor en 1922 del Memorándum del Entendido de Evacuación de la República Dominicana por las fuerzas militares de los Estados Unidos de América, mejor conocido como el Plan Hughes-Peynado, razón por la que -entre otros motivos- se hizo acreedor al título de Prócer de la Tercera República. Pues bien, cuando en 1974 se procedió a trasladar al Panteón de la Patria los restos de personas ilustres que desde 1875 descansaban en la Capilla de los Inmortales, la familia Peynado solicitó al Poder Ejecutivo excluir las cenizas de su esclarecido pariente, petición que respetó el doctor Joaquín Balaguer, entonces Presidente de la República. De modo, pues, que en la catedral de Santo Domingo todavía se encuentran los despojos mortales de uno de los repúblicos más insignes de la primera mitad del siglo XX dominicano. Existen, además, otros tres mausoleos que albergan restos de figuras otrora eminentes en diferentes ámbitos y que, por Ley o por Decreto del Poder Ejecutivo, son oficialmente considerados “extensión o dependencia directa” del Panteón de la Patria. Me refiero a: 1) el Monumento a los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, ubicado en un área entre la parte posterior del edificio de la Suprema Corte de Justicia y la sede del Colegio Dominicano de Periodistas, en el Centro de los Héroes; 2) el Mausoleo de las Hermanas Mirabal y de Manuel Aurelio Tavárez Justo, en Conuco, Salcedo; y, 3) el sepulcro donde yacen los restos mortales de Juan Bosch, insigne escritor y expresidente de la República, en el cementerio ornamental de La Vega. Continuaré con el tema...