Liderazgos en el PLD

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

UNO: ESTRATEGIA CONTRA ESTRATEGIA.- Danilo Medina tiene problemas con el análisis político. Este no encuentra virtudes en su estrategia, no resalta sus elementos tácticos, y cuando logra un cometido, lo atribuye al poder del Estado. Medina postulaba primarias abiertas, y como escribí hace tiempo, era una posición --como se decía antes-- de principio, pues cuando asumió la modalidad no era candidato y menos presidente. Incluso la reelección era impensable. Entonces no hubo debate como ahora, pero el escarceo quedó latente. La política no puede vivir si no lleva la perversidad a cuestas, y las circunstancias, cuando no afloran, se fuerzan. Basta con hacer un recuento de opiniones y posiciones, ya con la Ley de Partidos sobre el tapete, para comprobar una vez más que las fábulas huyen y dejan el pelero cuando los hechos irrumpen con su verdad. El comité Central aprobó primarias abiertas, y las primarias abiertas ahora, en vez de dividir, unen al PLD. Los malos augurios se quedaron en la calle, no entraron al salón Bienvenido Sandoval, y el análisis político tendrá que aguantarse las ganas, pues importa el pan de hoy. Del de mañana se encargará el panadero. La dialéctica cumplió de manera espléndida: estrategia contra estrategia, y un solo resultado...

DOS: REELECCION EN PIE.- Danilo Medina resulta sospechoso para el análisis político, y sea que hable o calle, levante la mano o deje caer el brazo, la reelección es indudable. Lo suyo no tiene remedio en tanto esté en el bote, pues igual si boga como si deja descansar los remos. Dijo que definirá su norte en marzo, y esa no fue la pregunta, pero sí material para que el análisis político cumpla su rutina. No adivina que no irá, y sí apuesta a que entonces las condiciones estarán dadas. Quienes cuentan votos en las cámaras, como si fueran ovejas en noches de insomnio, dan por seguro lo improbable. Solo faltan 13, un número de mala suerte y no de entereza. Si están comprando es porque están vendiendo, y si se compra y se vende, el Congreso Nacional es un bazar de camellos. Lo malo del cuento es que Scherezade no aparece, y el análisis político había dicho que en la reunión del pasado sábado se impondría reelección como punto principal de agenda. Alguien pediría un turno, haría la propuesta y 425 de 561 aprobarían. Sin embargo, nadie pasó de contento y nunca existió el ánimo para provocar incidentes o sabotear la propia obra. El designio fue desde el principio imponer primarias abiertas en cualquiera de los escenarios: comité Político, comité Central. Y con la cabeza de Juan en la cesta con el corte perfecto, ¿a qué derramar más sangre? Los peledeístas nunca complacen al análisis político...

TRES: EL DESQUITE DE JUEGO CHIQUITO.- Los peledeístas no complacen al análisis político porque este siempre los tiene a menos, o como partido o candidatos. Leonel Fernández no ganó en el 1996 por sus cualidades personales o por el fervor que provocó en el votante el PLD, sino porque Joaquín Balaguer lo tomó de la mano y lo colocó en el Palacio Nacional. El análisis político no pensó entonces, como si ahora la crónica deportiva, que Boston fue a la Serie Mundial porque ganó la divisional a Nueva York y el campeonato a Houston. Entonces sí con Los Ángeles. Pero viene al caso que Fernández volvió en el 2004 y sin las influencias de Balaguer reconquistó el poder. E igual en el 2008. El ahora presidente del PLD, y con tres mandatos a cuestas, fue más que su circunstancia. Lo mismo de Fernández con Balaguer sucedió con Danilo Medina y su compañero de partido. Llegó al gobierno en el 2012 porque Fernández lo revivió con un boca a boca cuando se le daba por ahogado. No obstante los hechos posteriores aclaran el asunto. Medina repitió, y repitió atento a él y en contra de Fernández. Peor todavía. Ahora se le quiere apear del caballo y resulta que el jinete es bueno en competencia de equitación y mejor en carrera en el hipódromo. El análisis le concede a Fernández, pero Medina lo desborda y se desquita con el juego chiquito...

CUATRO: ENTRE AMAGAR Y DAR.- La situación luce intrigante y falta por ver al final si el análisis político se hace con las coordenadas o Danilo Medina no oculta con el guante el agarre de pelota y no hay sorpresa en los lanzamientos. Las primarias abiertas aprobadas dan para todo, e incluso ya con vida propia no habrá requisito que las detenga u obstaculice. Es ley interna del partido, y valen más que cualquier asamblea o pleno que las legitime. No obstante se mantiene un interrogante que no pudo aclararse. Fernández explicó su parte, y para él y sus seguidores cayó parado. Medina, sin embargo, no escribe artículo ni habla para las redes, y tampoco deja que la prensa le pregunte. Nadie sabe, y si un allegado dijera, hablaría mentira, cuáles son sus fines con las primarias abiertas. Capricho no es, y no podría afirmarse que necedad, o incluso para hacer más democrática la participación democrática en el país o en su partido. Esperar hasta marzo no sería justo para la opinión pública en general, y menos --en particular-- para el análisis político que le tiene la medida equivocada, pero como quiera le hará su traje, aunque le quede ancho o apretado. Quien no tuvo sonrojo en vestirse con camisa de once varas, tampoco pudor para crear situaciones de poder que favorezcan su causa, cualesquiera que estas sean. Además, las cosas quedaron claras en el PLD: Uno de sus líderes amaga y el otro da...