El legado del senador McCain

Juan Guiliani Cury

Conocí a John McCain en 1989 al pasarme por el lado dos veces en un área contigua al Capitolio en Washington.

La muerte del senador republicano a la edad de 81 años víctima de un agresivo cáncer en el cerebro descubierto el año pasado, es una sensible pérdida para Estados Unidos, el Congreso y las instituciones democráticas de la potencia del Norte. McCain sirvió como senador por más de 30 años representando el estado de Arizona. Fue un prisionero de la guerra de Vietnam por más de cinco años. En ese entonces, Mc- Cain era piloto de la marina norteamericana y su caza de combate fue abatido por fuego antiaéreo por unidades del ejército de norvietnamita, conflicto bélico que dejó más de 58,000 efectivos norteamericanos muertos y cientos de miles heridos. Su fallecimiento ocurrió en su estado natal de Arizona a los pocos días de decidir sus familiares no continuar los medicamentos especiales que recibía y que lo mantenían artificialmente con vida. McCain murió del mismo cáncer que tuvo su amigo el senador demócrata por Massachusetts, Edward Kennedy, hermano menor del asesinado presidente John F. Kennedy. Mc- Cain cobró notoriedad al oponerse a la politica de salud del presidente Donald J. Trump, en su interés de éste de revocar el programa sanitario creado por el ex presidente Barack Obama, conocido como Obamacare.

Su voto disidente en una votación crucial en el Senado dio como resultado una derrota política contundente para el presidente Trump al no poder pasar la legislación que invalidaría el Obamacare.

En Vietnam, McCain fue víctima de torturas y otros sufrimientos mientras estuvo como prisionero de guerra.

Sin embargo, años más tarde y cuando Estados Unidos y el régimen comunista de Hanoi decidieron reconciliarse (1995) mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas, John McCain, fue un fervoroso partidario de ese acercamiento con los vietnamitas con quien Estados Unidos enfrentó en una de la más cruentas guerra que recuerda la historia moderna. En 2008 compitió como candidato presidencial del Partido Republicano para la presidencia, perdiendo de su oponente demócrata Barack Obama, primer presidente de origen parcialmente africano que gobierna la Casa Blanca.

Una vez conocido su deceso, la televisión norteamericana abrió sus espacios para testimoniar y resaltar la vida del senador McCain de su trayectoria politica y como héroe de guerra. Su distanciamiento del presidente Donald Trump, fue un asunto de principio y no de irrespeto, declaró una vez. La asesora de la Casa Blanca, Kelly Sadler, tuvo que renunciar a su puesto que tenía en la Casa Blanca por denostar con palabras ofensivas a McCain a pesar de saber que tenía una enfermedad terminal.