El futuro del campo dominicano junto a PepsiCo, Lay’s y Natuchips

Dentro de cada fundita de Lay’s y Natuchips, parte del portafolio de PepsiCo o Frito Lay, hay una conexión directa con el campo dominicano. Su calidad característica inicia mucho antes de llegar a las manos del consumidor: empieza en la tierra con los agricultores que trabajan de la mano con el equipo de PepsiCo República Dominicana.

Esta alianza productiva lleva más de 30 años a nivel local y se ha vuelto un acompañamiento importante para enfrentar los desafíos actuales de la agricultura, que incluyen el cambio climático, el uso del agua y la energía.

Esto se logra a través de la implementación de soluciones de tecnología que vuelven el trabajo en campo más eficiente, así como la incorporación de la agricultura regenerativa, que cuida el uso del suelo a través de prácticas como rotación de cultivos y uso de abonos orgánicos.

Paralelamente, la empresa fomenta relaciones comerciales estables mediante esquemas de compra por contrato, brindando a los productores mayor seguridad, planificación y continuidad en sus operaciones y venta de su cosecha.

“Estas iniciativas se desarrollan actualmente junto a 23 socios productores de papa y 9 de plátano, distribuidos en varias regiones del país. Este acompañamiento es nuestra prioridad estratégica porque garantiza la sostenibilidad del negocio, la seguridad del suministro de materias primas clave (papa y plátano) y el desarrollo de comunidades agrícolas resilientes, alineadas con la estrategia global PepsiCo Positivo (pep+), que coloca la sostenibilidad en el centro del negocio”, asegura Claudio Pichardo, gerente de Agro PepsiCo República Dominicana.

El impacto de este acompañamiento es tangible. En los últimos cinco años, PepsiCo ha invertido más de un millón de dólares en el campo dominicano, impulsando una producción anual que supera las 30 mil toneladas de materia prima, incluyendo 6,500 toneladas de plátano que cumplen con estrictos estándares de cadena de frío.

Tecnología agrícola al servicio del productor

La innovación tecnológica es uno de los pilares de este modelo. PepsiCo impulsa activamente la adopción de herramientas digitales que potencian el talento local, facilitando su implementación mediante inversión, capacitación y acompañamiento constante.

“Entre las tecnologías implementadas destacan plataformas como Crop Track, que permite la gestión y trazabilidad de datos productivos; AgroScout, para la detección y monitoreo de plagas y enfermedades; Cropex, orientada a optimizar la eficiencia agrícola; y Climate AI, que brinda análisis predictivo climático para una mejor toma de decisiones. A esto se suman las maquilas mecanizadas de plátano, que incrementan la eficiencia y reducen costos operativos”, resalta Pichardo.

Estas soluciones permiten digitalizar procesos que anteriormente eran manuales, reduciendo tiempos y mejorando la precisión en cada etapa de la producción.

Producción eficiente y resiliente

El trabajo del equipo agro de PepsiCo tiene un objetivo claro: fortalecer a los agricultores para construir un sistema productivo más resiliente frente a los desafíos externos. Gracias a la integración de tecnología, asistencia técnica y relaciones de largo plazo, los productores pueden planificar sus ciclos con base en datos reales y predictivos, reduciendo la improvisación y mitigando riesgos climáticos.

Esto se traduce en una mayor eficiencia operativa, una producción constante y de alta calidad, alineada con los estándares globales industriales de la compañía. El resultado es un modelo agrícola más profesional, sostenible y predecible.

Resultados que transforman comunidades

Al resultado de todo este trabajo, se suma el impacto que se extiende a 22 comunidades, generando empleo directo e indirecto y fortaleciendo el tejido social rural.

Más allá de las cifras, el verdadero valor se refleja en las historias que nacen del campo y que son la prueba del relevo generacional en los campos de cultivo. Como la de la familia de Miguel, donde el conocimiento y la pasión por la agricultura han trascendido generaciones.

“Llevo ya tres décadas produciendo para PepsiCo, o Frito Lay Dominicana. Soy la segunda generación de agricultores. Mi hijo Juan Carlos es la tercera generación ya incorporándose a la producción de papa”, comparte Juan Carlos De Miguel, padre.

Historias como esta evidencian que, cuando se apuesta por el campo, no solo se cultivan alimentos, sino también oportunidades, legado y orgullo. Con una visión centrada en la sostenibilidad y la innovación, PepsiCo Dominicana continúa sembrando futuro junto a quienes hacen posible cada cosecha.