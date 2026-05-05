La serie Galaxy más vendida en Latinoamérica evoluciona: llegan los nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G con IA más práctica y hasta seis años de actualizaciones

Samsung Electronics anunció la llegada a República Dominicana de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, la nueva generación de la serie Galaxy A, la más vendida en Latinoamérica. Ahora incorpora una experiencia de inteligencia artificial más útil para el día a día, mayor durabilidad y un compromiso de actualización a largo plazo.

Con esta nueva generación, Samsung refuerza su visión de acercar la innovación a más usuarios, integrando herramientas de IA diseñadas para simplificar tareas cotidianas, mejorar la productividad y ofrecer una experiencia más intuitiva y personalizada.

Como oferta de introducción, al comprar el Galaxy A57 5G, los usuarios podrán disfrutar de tres meses de Spotify Premium gratis, con acceso a música sin anuncios, descargas offline y mayor libertad para elegir qué escuchar en cualquier momento.

“La serie Galaxy A representa nuestra visión de ofrecer tecnología que realmente aporte valor a la vida de las personas. Con esta nueva generación, acercamos una experiencia más inteligente, duradera y accesible a los usuarios de Centroamérica y el Caribe”, señaló Clara Francisco, directora de Experiencia Móviles de Samsung República Dominicana.

Inteligencia asombrosa para tu día a día

Entre las novedades destaca la evolución de Awesome Intelligence, una plataforma que incorpora funciones como Voice Transcription en la aplicación Grabadora de voz, capaz de transcribir y traducir grabaciones de llamadas, reuniones o notas de voz, facilitando la organización de información importante.

Además, AI Select permite acceder más fácilmente a funciones inteligentes desde Edge Panel, con soporte para arrastrar y soltar contenido entre aplicaciones como Samsung Notes o Photo Editor, mejorando la productividad y agilizando la edición de imágenes.

La integración con asistentes inteligentes también permite una interacción más natural con el dispositivo, simplificando desde configuraciones básicas hasta acciones más complejas dentro de distintas aplicaciones.

Otro de los grandes diferenciales de los nuevos Galaxy A57 5G y A37 5G es su compromiso con la durabilidad. Ambos modelos ofrecen hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad, asegurando una experiencia confiable y vigente por mucho más tiempo.

En fotografía, la serie Galaxy A continúa fortaleciendo su propuesta con un sistema de cámara optimizado que permite capturar imágenes más nítidas en diferentes condiciones de luz.

Gracias a la inteligencia artificial, el dispositivo mejora automáticamente el color, la iluminación y el enfoque, además de ofrecer funciones como edición inteligente y eliminación de objetos sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Los nuevos dispositivos también resaltan por su diseño elegante, batería de larga duración, carga rápida y certificación IP68, que brinda protección contra agua y polvo, aportando mayor tranquilidad en el uso cotidiano.

Samsung también refuerza la seguridad con Knox Vault, una solución que protege la información sensible del usuario a nivel de hardware, junto con herramientas de privacidad que ofrecen mayor control sobre los datos personales.