Si te interesa la cocina española, ya conoces el nombre: Martín Berasategui, el maestro vasco cuyos restaurantes han acumulado un número récord de estrellas Michelin y cuyo establecimiento insignia en Lasarte-Oria mantiene tres de ellas hasta hoy.

En Barcelona, Lasarte —llamado así por el hogar culinario de Berasategui y también bajo su dirección— posee otras tres. En total, seis de sus restaurantes —entre ellos el MB en Tenerife (dos estrellas) y Ola Martín Berasategui en Bilbao (una estrella)— suman 11 estrellas Michelin, lo que lo convierte en uno de los chefs más galardonados del mundo.

Sin embargo, Martín no es simplemente un coleccionista de reconocimientos; es un meticuloso calibrador del placer.

Es una filosofía que también podría describir perfectamente a los enólogos de Bodegas Valduero, la finca familiar fundada en 1984, que ayudó a transformar Ribera del Duero, de una denominación poco conocida, en una de las expresiones más seguras del terruño español.

Ravioli con espinacas trufadas y consomé de raíces asadas, la elección de Berasategui para acompañar Valduero 2 Racimos 2015.

La Tempranillo (tinto fino) es su señal de identidad, pero la bodega también ha defendido la recuperación de la uva blanca Albillo Mayor en Ribera. Reconocida oficialmente dentro de la DO desde 2019, sus plantaciones siguen siendo reducidas —alrededor de 170 hectáreas, en su mayoría de viñas antiguas.

También existe un vínculo personal. Martín es miembro de La Tenada, el club privado de Valduero situado sobre sus bodegas subterráneas en Gumiel de Mercado. Los miembros —entre los que también se encuentra Cristiano Ronaldo— adoptan cada uno una barrica de 225 litros (aproximadamente 300 botellas) que madura en las cuevas antes de embotellarse y personalizarse para su propietario.

Cuando se le pregunta a Martín sobre el maridaje entre comida y vino, empieza por los principios fundamentales:

“Lo más importante es el equilibrio y la coherencia. Un buen maridaje no consiste en que el vino destaque sobre el plato o viceversa, sino en que ambos se eleven mutuamente”.

“Miro la intensidad, la textura y la emoción —esta última es la más difícil de explicar, pero es lo que realmente buscamos: que el comensal sienta que el vino y el plato hablan el mismo lenguaje”.

La degustación es la protagoniza, un tempranillo de la añada 2015: Valduero 2 Racimos elaborado completamente a mano.

“En mis restaurantes, como en Valduero, todo se hace a mano, desde la selección hasta el último toque antes del servicio”, dice Martín.

“Ambos oficios se basan en la misma disciplina: paciencia, precisión y tiempo”.

Valduero 2 Racimos 2015 procede de viñedos de más de 70 años en altitud y se cría cuatro años en roble. Muestra ciruela y higo profundos, con capas de violeta, anís y chocolate amargo, y taninos opulentos y envolventes.

Martín lo marida con pichón asado lentamente y terminado al carbón, bocados de patata trufada y alcachofa de Jerusalén rellena.

“La finura, profundidad y notas de cuero y cacao del vino acompañan perfectamente la elegancia y jugosidad del pichón”.

La alternativa vegetariana —ravioli de pasta fresca con espinacas trufadas y consomé de raíces asadas, destaca la estructura y nobleza del vino, demostrando cómo un gran tinto también puede brillar junto a platos vegetales.

Valduero 2 Racimos, de viñedos de gran altitud, combina con paloma asada al carbón o raviolis con espinacas y raíces.

Para Martín Berasategui y Valduero, la paciencia no es una restricción, sino una declaración de confianza: la certeza de que el tiempo revela lo que la prisa oculta.

Cocina y bodega trabajan al mismo ritmo: manos humanas, tempo natural, nada apresurado, nada desperdiciado.

Juntos destilan algo raro en la era de la inmediatez: la prueba de que la artesanía, cuando se le concede tiempo, aún puede hablar el lenguaje de la emoción.

Este vino lo pueden encontrar en República Dominicana de la mano de la importadora Álvarez y Sánchez SA y está disponible en sus tiendas CavaAlta.