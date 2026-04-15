Capitalia anuncia la incorporación de Guillermo León como socio estratégico

Capitalia Puesto de Bolsa, intermediario de valores regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), anunció la incorporación de Guillermo León Herbert como nuevo socio estratégico, en un paso que consolida su plan de crecimiento y fortalece su posicionamiento dentro del mercado de capitales dominicano.

Esta decisión representa un hito en la evolución institucional de Capitalia, al integrar a su estructura a un empresario cuya trayectoria forma parte de una tradición empresarial dominicana de más de 123 años, estrechamente vinculada al desarrollo económico y productivo del país.

A través de su legado en La Aurora, la fábrica de cigarros más antigua de la República Dominicana, Guillermo León ha contribuido a posicionar el tabaco dominicano como un producto premium reconocido en mercados internacionales, con presencia en decenas de países y prestigio dentro de la industria global.

Su incorporación a Capitalia no solo fortalece la visión estratégica del puesto de bolsa, sino que también amplía sus capacidades para continuar desarrollando soluciones financieras innovadoras y consolidar su presencia en la región norte del país, uno de los principales polos industriales y exportadores de la República Dominicana.

“Para Capitalia es un honor contar con la participación de Guillermo León. Su trayectoria, su visión empresarial y su compromiso con el desarrollo del país representan un respaldo significativo para nuestra visión de largo plazo”, expresó Daniel Martínez Espinal, gerente general de Capitalia Puesto de Bolsa.

Asimismo, la llegada de Guillermo León aporta experiencia, conocimiento del tejido empresarial y una red estratégica que contribuirá a acelerar el crecimiento de Capitalia, manteniendo los más altos estándares de excelencia, transparencia y cercanía que le caracteriza.

Con esta incorporación, Capitalia reafirma su compromiso con el fortalecimiento del mercado de valores dominicano, promoviendo iniciativas que conecten la experiencia empresarial con nuevas oportunidades de inversión y contribuyan al dinamismo económico del país.

En un contexto internacional marcado por incertidumbre económica y transformaciones en los mercados globales, este tipo de alianzas refleja la confianza del empresariado en la República Dominicana como un destino sólido para la inversión y el desarrollo sostenible.

Sobre Capitalia Puesto de Bolsa

Capitalia Puesto de Bolsa se dedica a ofrecer soluciones financieras innovadoras y personalizadas, adaptadas a las necesidades de cada inversionista. Entre sus productos se destaca Mutuo Capitalia, el primer y hasta el momento único mutuo capitalizable del mercado de valores dominicano.

El puesto de bolsa cuenta con un equipo certificado y con amplia experiencia para brindar asesoría experta y un enfoque centrado en el cliente, acompañando a sus inversionistas en la toma de decisiones en un entorno financiero dinámico. Capitalia está registrada en la Superintendencia del Mercado de Valores bajo el número SIVPB-028 y es miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana bajo el número PB-1029.