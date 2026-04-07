El chef español con más estrellas Michelin recomienda Valduero una cepa premium

Si te interesa la cocina española, ya conoces el nombre: Martín Berasategui, el maestro vasco cuyos restaurantes han acumulado un número récord de estrellas Michelin y cuyo establecimiento insignia en Lasarte-Oria mantiene tres de ellas hasta hoy.

En Barcelona, Lasarte —llamado así por el hogar culinario de Berasategui y también bajo su dirección— posee otras tres. En total, seis de sus restaurantes, entre ellos el MB en Tenerife (dos estrellas) y Ola Martín Berasategui en Bilbao (una estrella), suman 11 estrellas Michelin, lo que lo convierte en uno de los chefs más galardonados del mundo.

Sin embargo, Martín no es simplemente un coleccionista de reconocimientos, es un meticuloso calibrador del placer.

Es una filosofía que también podría describir perfectamente a los enólogos de Bodegas Valduero, la finca familiar fundada en 1984, que ayudó a transformar Ribera del Duero, de una denominación poco conocida, en una de las expresiones más seguras del terruño español.

Martín es miembro de La Tenada, el club privado de Valduero situado sobre sus bodegas subterráneas en Gumiel de Mercado. Los miembros, entre los que también se encuentra Cristiano Ronaldo, adoptan cada uno una barrica de 225 litros (unas 300 botellas) que madura en las cuevas antes de embotellarse y personalizarse para su propietario.

Cuando se le pregunta a Martín sobre el maridaje entre comida y vino, empieza por los principios fundamentales:

“Lo más importante es el equilibrio y la coherencia. Un buen maridaje no consiste en que el vino destaque sobre el plato o viceversa, sino en que ambos se eleven”.

“Miro la intensidad, la textura y la emoción. Esta última es la más difícil de explicar, pero es lo que realmente buscamos: que el comensal sienta que el vino y el plato hablan el mismo lenguaje”.

Cada botella de Valduero Una Cepa Premium 2015 (literalmente ‘una vid’) comienza con un único racimo seleccionado a mano, despalillado grano a grano y fermentado sin intervención de maquinaria en ningún momento. Tras tres años en barrica y un largo reposo en botella, produce un tempranillo con equilibrio y potencia: fruta negra, tabaco, especias dulces y taninos sedosos. El final recuerda al cacao con un sutil eco mineral.

Martín lo acompaña con chuletillas de lechazo, tallo de colinabo tierno, cebollitas rellenas y compota de aceituna negra.

“Este maridaje subraya la solidez y complejidad del vino: la intensidad del cordero y las capas del plato armonizan con su fondo especiado, su estructura precisa y su largo final”.

La alternativa vegetariana, una intensa salsa verde de acelga con tallos crujientes y bombones de queso, resalta la pureza vegetal y la cremosidad del queso, dialogando con la tensión mineral del vino para lograr un equilibrio refinado.

Para Martín Berasategui y Valduero, la paciencia no es una restricción, sino una declaración de confianza: la certeza de que el tiempo revela lo que la prisa oculta.

Cocina y bodega trabajan al mismo ritmo: manos humanas, tempo natural, nada apresurado, nada desperdiciado.

Juntos destilan algo raro en la era de la inmediatez: la prueba de que la artesanía, cuando se le concede tiempo, aún puede hablar el lenguaje de la emoción.

Valduero una cepa premium está disponible en la República Dominicana a través de la prestigiosa boutique del vino: La Bodega de MGC.