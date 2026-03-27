Medio Ambiente y KOICA presentan proyecto de monitoreo del cambio climático basado en TIC en parques nacionales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) presentaron el estado de avance y las estrategias futuras del Proyecto de Monitoreo del Cambio Climático en Parques Nacionales Basado en TIC, durante el encuentro con el Comité Científico-Técnico del CBC (CBC Scientific-Technical Committee), celebrado en Dajabón.

Durante el evento, el gerente del Proyecto del Servicio de Parques Nacionales de Corea (KNPS), Byung-hyuk Yoo, explicó el progreso del establecimiento del sistema integrado de monitoreo del cambio climático basado en TIC que se implementará en los parques nacionales Cotubanamá y Valle Nuevo. Los puntos clave de la presentación incluyeron las acciones específicas en cuatro áreas fundamentales: gestión científica de áreas protegidas basada en datos, fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios locales, fomento de la participación de las comunidades locales y perfeccionamiento del sistema de monitoreo.

En particular, destacó los resultados de la capacitación para el fortalecimiento de capacidades en análisis de datos climáticos basados en satélites e inteligencia artificial (IA), realizada en 2025 para funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, subrayando que se están sentando las bases prácticas para el análisis y uso de datos dentro de dicha institución.

Sujin Byeon, directora de la oficina de KOICA en la República Dominicana, declaró: “Esta presentación servirá de base para que la República Dominicana gestione de manera proactiva los sistemas de datos climáticos y ambientales, extendiendo estos logros como un éxito compartido en toda la región del Caribe”. Asimismo, añadió: “Continuaremos colaborando para que la experiencia de Corea en la gestión de recursos naturales basada en TIC se traduzca en un fortalecimiento real de las capacidades de las instituciones locales”.

Este proyecto es una iniciativa de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) intergubernamental liderada por KOICA, con la participación del Ministerio de la Presidencia (MINPRE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) como instituciones beneficiarias. El proyecto se desarrolla desde 2023 hasta 2028 con un presupuesto total de 6 millones de dólares. Como agencia ejecutora, el Servicio de Parques Nacionales de Corea (KNPS) está apoyando la implementación del sistema de monitoreo basado en TIC y el establecimiento de un marco de conservación natural sostenible en los parques nacionales Cotubanamá y Valle Nuevo.

Sobre KOICA

KOICA (Agencia de Cooperación Internacional de Corea) fue fundada en 1991 para apoyar el desarrollo socioeconómico de los países en desarrollo. Es la agencia de cooperación para el desarrollo de la República de Corea que ejecuta programas por país (proyectos y consultoría de desarrollo), programas globales (voluntarios, formación de talentos, capacitación global, cooperación con organismos internacionales y alianzas público-privadas), asistencia humanitaria y proyectos del Fondo Internacional para la Erradicación de Enfermedades. La oficina de KOICA en la República Dominicana se inauguró oficialmente en 2014.

Sobre CBC

El Corredor Biológico en el Caribe (CBC) es un organismo de cooperación intergubernamental para la conservación de la biodiversidad liderado por los ministerios de medio ambiente de cinco países —República Dominicana, Cuba, Haití, Puerto Rico y Jamaica— junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El Comité Científico-Técnico del CBC actúa como su principal órgano asesor. Esta presentación fue organizada para compartir los logros del proyecto de cooperación impulsado por el MMARN y KOICA, y para discutir mecanismos de transferencia tecnológica dentro de la región del Caribe.