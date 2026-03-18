GBC celebra 30 años consolidándose como la red de farmacias más grande del país

En el marco de su 30 aniversario, Farmacias GBC reafirma su liderazgo como una de las redes de farmacias más importantes de la República Dominicana, celebrando tres décadas de crecimiento, innovación y compromiso con la salud de la población dominicana.

Este aniversario representa un momento significativo para la empresa, que durante 30 años ha trabajado bajo un modelo basado en la accesibilidad, la cercanía con las comunidades y el compromiso real con el bienestar de miles de familias en todo el país. A lo largo de estas tres décadas, GBC ha construido una sólida relación de confianza con sus clientes, convirtiéndose en un referente dentro del sector farmacéutico nacional.

Durante este tiempo, la empresa ha mantenido como eje central de su filosofía empresarial el facilitar el acceso a medicamentos y productos de salud, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los dominicanos y fortaleciendo su presencia en distintas comunidades del país.

“Celebrar 30 años es celebrar la confianza de millones de dominicanos que han hecho de GBC su farmacia de referencia. Este aniversario representa un momento para agradecer esa lealtad y reafirmar que nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo la salud y el bienestar de la población”, expresó Francisca Santana, gerente de Mercadeo de GBC.

Fundada por los empresarios dominicanos Raymond Rodríguez y Carmen Rodríguez, GBC nació con la visión de ofrecer medicamentos de calidad a precios accesibles, mediante un modelo innovador que priorizara el bienestar colectivo. Tres décadas después, esa visión continúa guiando el crecimiento de la empresa, consolidando a la marca como un símbolo empresarial dominicano y un referente de responsabilidad social.

Gracias al respaldo constante de la población, la empresa ha logrado expandir su presencia territorial y fortalecer su estructura operativa, generando empleos y contribuyendo al desarrollo económico del país, además de facilitar el acceso a productos farmacéuticos en distintas regiones de la República Dominicana.

Este 30 aniversario no solo marca un hito en la historia de la empresa, sino que también reafirma su compromiso de seguir creciendo junto a la población dominicana, manteniendo siempre como prioridad la salud y el bienestar de las personas.