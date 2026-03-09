Formalizar para crecer: el rol estratégico de los pagos digitales en el país

La transformación digital no es solo un tema tecnológico: es una palanca decisiva para la formalización económica, la inclusión financiera y el desarrollo sostenible de República Dominicana. En un entorno global donde los métodos de pago tradicionales, como el efectivo y las transferencias analógicas, siguen dominando amplios segmentos de la actividad económica, la migración hacia pagos digitales seguros y eficaces ofrece beneficios tangibles para ciudadanos, pequeñas empresas y el Estado por igual.

En República Dominicana vemos con claridad cómo esta revolución ya está en marcha. Un reciente estudio de Mastercard revela que el 81 % de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que aceptan pagos digitales reportan un crecimiento significativo en sus negocios. Más aún, el 65 % de estas pymes encuestadas asegura que no podría operar sin esta opción, destacando la relevancia de los pagos digitales no solo como una ventaja, sino como una condición de supervivencia y competitividad.

Este estudio demuestra claramente cómo adoptar soluciones digitales se ha convertido en un factor decisivo para la supervivencia y el éxito de las pymes en el país. Y es que los pagos digitales están transformando la forma en que operan los pequeños negocios, no solo facilitando las transacciones, sino también abriendo las puertas a nuevas oportunidades comerciales y de crecimiento.

En respuesta a esta realidad, Mastercard continúa fortaleciendo su compromiso con las pequeñas y medianas empresas a través de una oferta integral de soluciones digitales diseñadas para apoyarlas en cada etapa de su transformación. En República Dominicana, estas propuestas de valor han sido co-creadas junto a grandes marcas de consumo para digitalizar pequeños negocios, permitiéndoles aceptar pagos electrónicos y pagar a sus proveedores en tiempo real, como es el ejemplo de la alianza con Nippy.

Formalización económica a través de la digitalización

La formalización de la actividad económica —que implica llevar transacciones al sistema financiero formal— genera múltiples efectos positivos: mayor transparencia, acceso a servicios financieros, historial crediticio, y posibilidad de escalar negocios sin fricciones. Cuando una pyme adopta pagos digitales, los beneficios no se limitan a simplificar su operación; también contribuyen a incorporar sus transacciones al circuito financiero formal, facilitando su acceso a crédito, análisis de datos y servicios complementarios esenciales para crecer.

Este fenómeno no es exclusivo de República Dominicana, sino parte de una tendencia más amplia en América Latina y el Caribe, donde la digitalización de pagos está abriendo oportunidades económicas valoradas en cientos de miles de millones de dólares para pequeños comercios y proveedores, especialmente en transacciones que aún se realizan mayoritariamente en efectivo o métodos informales.

Inclusión financiera: un camino compartido

La inclusión financiera, que implica permitir que más personas y negocios accedan a servicios financieros útiles y asequibles, también pasa por los pagos digitales. Las nuevas soluciones tecnológicas reducen barreras de entrada al sistema financiero formal, ofreciendo seguridad, rapidez y conveniencia, aspectos que los consumidores dominicanos valoran de manera creciente. Según investigaciones recientes, un amplio porcentaje de la población dominicana se siente cómoda con métodos digitales e incluso prefiere opciones que combinan seguridad con facilidad de uso.

Proyectos como la tercera edición de Mastercard Day en República Dominicana hacen posible que líderes de los sectores público y privado se reúnan para reflexionar sobre estos avances. Desde la importancia de la seguridad con pagos digitales hasta el desarrollo de soluciones que faciliten la aceptación comercial, estos espacios impulsan el diálogo necesario para consolidar un ecosistema financiero más avanzado, seguro e inclusivo.

Una agenda para seguir avanzando

Para lograr una economía más formalizada e inclusiva, es vital que gobiernos, empresas y sociedad civil trabajemos de manera coordinada. En Mastercard, seguimos comprometidos con brindar tecnologías de pago que no solo agilicen transacciones, sino que también amplíen las oportunidades económicas, especialmente para las pymes, que representan el motor productivo de nuestro país.

Los pagos digitales son una oportunidad: no solo para modernizar la forma en que pagamos, sino para transformar vidas, fortalecer la economía formal y construir un sistema financiero que funcione para todos.