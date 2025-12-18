¿Por qué el vino más caro de España vale lo que cuesta?

Valduero Lantigua 1991 es una joya excepcional, tiene 34 años de antigüedad, sin embargo, milagrosamente permanece vivo representando la esencia de las tierras altas de la Ribera de Duero. Este vino esta íntegramente hecho a mano, nunca ha tocado máquina alguna. Los coleccionistas europeos valoran extraordinariamente cada singular botella de Valduero Lantigua como un tesoro único difícil de encontrar en nuestros días.

Procedente de viñedos absolutamente ecológicos y sostenibles, este vino destila poder, excelencia y artesanía.

Valduero Lantigua 1991

Valduero 2 cotas 2018, un vino para todas las ocasiones:

Valduero, uno de los tres Chateaux más prestigiosos de España presenta su Valduero Reserva 2 Cotas, un quinto año con un paciente envejecimiento en barrica de más de dos años y medio.

Es el reserva más altamente puntuado de la Ribera de Duero con 96 puntos WE (USA) 2025.

Es excelente en cenas y comidas de lujo, así como una fabulosa elección como vino para todos los días.

Valduero Reserva de 2 cotas 2016

En República Dominicana se encuentran en manos de la excelente importadora Casa Brugal que cuida estos excelentes coupages con extraordinario mimo y puedes encontrar el vino en La Enoteca.