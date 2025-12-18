¿Por qué el vino más caro de España vale lo que cuesta?
El buscador de vinos más fiable, ‘WS’, sitúa a Valduero Lantigua 1991 como el vino de más alto valor de España. Yolanda García Viadero, su creadora, se refiere a él como “la cumbre de una idea”.
Valduero Lantigua 1991 es una joya excepcional, tiene 34 años de antigüedad, sin embargo, milagrosamente permanece vivo representando la esencia de las tierras altas de la Ribera de Duero. Este vino esta íntegramente hecho a mano, nunca ha tocado máquina alguna. Los coleccionistas europeos valoran extraordinariamente cada singular botella de Valduero Lantigua como un tesoro único difícil de encontrar en nuestros días.
Procedente de viñedos absolutamente ecológicos y sostenibles, este vino destila poder, excelencia y artesanía.
Valduero 2 cotas 2018, un vino para todas las ocasiones:
Valduero, uno de los tres Chateaux más prestigiosos de España presenta su Valduero Reserva 2 Cotas, un quinto año con un paciente envejecimiento en barrica de más de dos años y medio.
Es el reserva más altamente puntuado de la Ribera de Duero con 96 puntos WE (USA) 2025.
Es excelente en cenas y comidas de lujo, así como una fabulosa elección como vino para todos los días.
En República Dominicana se encuentran en manos de la excelente importadora Casa Brugal que cuida estos excelentes coupages con extraordinario mimo y puedes encontrar el vino en La Enoteca.