SOGESPA advierte que los usos no autorizados de obras intelectuales socavan la industria audiovisual

La Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (SOGESPA) puso de relieve que la República Dominicana enfrenta un riesgo cada vez mayor y poco visibilizado que erosiona los cimientos legales y económicos de la industria creativa nacional e internacional que debe ser detenido: la falta de apreciación de los usos no autorizados de obras audiovisuales por parte de la población, los establecimientos comerciales y los operadores de justicia.

Lo que para muchos es una práctica común que no atenta contra nadie — instalar aparatos para acceder a canales y películas sin restricción, colocar televisores en establecimientos comerciales, salas de espera, habitaciones o el consumo de obras audiovisuales en la intimidad del hogar fijadas en un soporte – memorias USB, CD, disponibles en la internet y enlaces electrónicos — constituyen usos no autorizados de obras protegidas por derechos de autor que exigen de los usuarios el conocimiento sobre los límites y sanciones que aplican a la hora de hacerlo.

La dificultad de sancionarlos y el precedente alcanzado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La labor de defensa de los derechos audiovisuales e intelectuales que SOGESPA lleva a cabo por mandato de la Ley de Derecho de Autor No. 65-00 implica proveer de información adecuada a todos los agentes del mercado y de la economía nacional sobre los riesgos que enfrenta la actividad comercial que los productores audiovisuales llevan a cabo, promover la aplicación de las disposiciones legales que rigen la materia y otorgar los licenciamientos comerciales que se necesiten para beneficio de sus representados.

Por esta razón SOGESPA, en muchas ocasiones, reclama por ante los tribunales de la República la aplicación de los derechos establecidos en la Ley de Derecho de Autor No. 65-00 por ante operadores de justicia, sin embargo, a estos les cuesta mucho identificarlos, retenerlos y sancionarlos.

Muestra de ello fue la sentencia No. 2076-2021 emitida por la Suprema Corte de Justicia a propósito del uso no autorizado de contenido audiovisual en las habitaciones de las clínicas y centros médicos que limitó la exigibilidad de los derechos de los productores audiovisuales en violación de la ley y los tratados internacionales que rigen la materia. Esta decisión judicial fue objeto de un recurso de revisión constitucional por ante el Tribunal Constitucional (TC).

Nelson Jimenez

Lo que esta alta corte decida sobre esta litis será clave para garantizar la protección, sostenimiento y desarrollo de la industria audiovisual, cinematográfica y creativa del país.

El corazón del problema: el entendimiento de los usos autorizados

En cualquier economía moderna los usos autorizados requieren autorización que compensan a sus creadores. Independientemente, de los licenciamientos que se otorguen a lo largo de una cadena de valor y de las diferentes obras que se utilicen.

La facultad de decidir cuándo se usa una obra audiovisual o intelectual pertenece a su dueño, a su titular o creador. El ejercicio de esta prerrogativa es un derecho que se denomina exclusivo, precisamente, porque pertenece a quien lo detenta y nadie más.

Por causa de lo anterior, los usos de todo tipo onerosos, gratuitos, temporales o eternos requieren una autorización expresa, que regularmente en la práctica, toman forma en una licencia, es decir, un documento que inequívocamente lo manifieste, expedido, por quien tiene poder para hacerlo.

Las implicancias de estos asuntos no son un juego

El apego y la sujeción al régimen de usos autorizados de obras audiovisuales e intelectuales establecido en la Ley de Derecho de Autor No. 65-00 es el equilibrio que garantiza el normal desenvolvimiento de la industria audiovisual y cinematográfico en la Republica Dominicana.

Lo contrario, vulnera derechos, debilita la capacidad del país para desarrollar industrias creativas fuertes, atraer inversión, proteger talento local y competir globalmente en un momento en el cual la tecnología y la innovación se sirven de estos talentos para desarrollarse.

En consecuencia, una industria con estas características incentivará el fortalecimiento de la piratería digital, el crecimiento de las mafias vinculadas y socava el mercado de las telecomunicaciones en tanto desplaza a los abonados a sus servicios de visualización de contenido hacia uno ilegal o en la sombra por causa de los incentivos perversos que se crean.