Tintarella: “nuestra especialización es salvar vidas”

Con más de 12 años de experiencia en el sector de la seguridad vial en República Dominicana, Tintarella sigue caracterizándose por la calidad, variedad y garantía en los productos que instala.

Siendo los representantes exclusivos en el país de la empresa estadounidense Valtir su política de normativas en el trabajo están reguladas por las normas de Estados Unidos.

Para cumplir con sus estándares importar desde cualquier parte del mundo productos como: piezas sanitarias, piezas de mármol, revestimiento de pared, materiales eléctricos, defensas metálicas, luminarias, cerrajería entre otros.

Entre los productos que han instalado en el país se encuentran:

• Disipadores de energía

(ET-PLUS)

• Barandas triple onda

•Postes IP-R con separadores de goma para barandas metálicas

•QuadGuards

•Barandas protectoras de columnas de puentes

•Transiciones de barandas a puentes

•Bandas sonoras

•Pintura Thermo plástica a 15cm de ancho

•Muros jersey a 1.07 metros de altura

“Podemos trabajar al mismo tiempo barandas, muros jersey, pinturas, bandas sonoras, iluminación y señalización vertical”, explica Máximo Martín Gómez, presidente de Tintarella.

Su compromiso con la excelencia es su motor principal para superar las expectativas, y aportar soluciones que perduren en el tiempo.

Aportes por la seguridad vial

Como parte de contribuir con la disminución de accidentes de tránsito Tintarella y Valtir presentaron recientemente varias soluciones de mantenimiento a las carreteras.

La propuesta incluye la elaboración de un plan nacional de mantenimiento vial piloto, dividido por secciones y los tramos más vulnerables, con criterios técnicos, financieros y sociales.

“Cuando salimos de nuestras casas, no tenemos forma de escapar a la realidad del tránsito. Esto nos afecta a todos por igual y con la misma intensidad”, expresó Gómez.

Las vías propuestas para iniciar son la autopista Duarte, Las Américas, autopista del Coral, carretera de Samaná y autopista del Sur. La iniciativa recomienda promover la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de licitación y ejecución, además de educar a la ciudadanía sobre el tema.

Opinión

Con relación a la importancia de la seguridad vial y la necesidad de ejecutar un plan nacional entre todas las partes, el Gómez expresa que ya es tiempo de tomar acción porque “es de vidas humanas que estamos hablando”.

“Es tiempo de que las autoridades entiendan que el tema seguridad es un tema muy serio. Estamos hablando de vidas humanas y mientras eso no se entienda, se enfrente y se aplique, seguirán los accidentes y las negligencias por parte de todos los actores”.