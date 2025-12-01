Sostenibilidad CCN: Un compromiso que se renueva cada día

Desde hace décadas, Centro Cuesta Nacional (CCN) ha marcado la pauta en materia de sostenibilidad en República Dominicana. Su compromiso ambiental no es nuevo ni circunstancial: forma parte de su ADN. Desde las fundas reusables y los vegetales al granel hasta el uso de iluminación LED y paneles solares, cada acción busca reducir su huella ambiental y fortalecer una cultura empresarial responsable.

Ese compromiso de hacer las cosas bien cobra forma tangible en una división poco conocida, pero esencial para su operación: Logística Inversa, un espacio donde los residuos se transforman en recursos y donde la sostenibilidad se vive día a día.

Logística Inversa

Esta planta ubicada en el moderno Centro de Distribución y Logística de El Pedregal, Santo Domingo Norte, inaugurado en 2024, ocupa 8,000 metros cuadrados. Desde allí se abastecen más de 60 puntos comerciales de CCN y se gestiona el retorno de materiales reutilizables y reciclables, cerrando el círculo de una operación eficiente y respetuosa con el entorno.

“La cadena empieza y termina aquí”, explica el gerente del área. “De aquí salen los furgones que surten las tiendas y regresan con los residuos y materiales que luego se reutilizan o reciclan”.

El trabajo no se detiene. Con 108 empleados en dos turnos, la planta recibe diariamente entre 70 y 80 furgones que deben descargarse en 15 minutos. Cada día entran 1,300 pallets de madera, de los cuales se reparan entre 800 y 1,100, logrando reincorporar mensualmente hasta 40,000 pallets a la operación. Se procesan además 600,000 canastos plásticos, se lavan 5,000 por turno y se revalorizan 32,000 kilos de cartón y 31,989 kilos de plástico flexible. La comercialización de los materiales reciclados genera ingresos mensuales que apoyan la gestión del centro.

Los pallets y canastos son los protagonistas de este proceso. Se reparan, higienizan y son devueltos al circuito productivo o a los suplidores. Los canastos de frutas y vegetales inservibles se funden para crear nuevos, cerrando un ciclo que evita desperdicio. Gracias a esta gestión, desde 2022 CCN no ha tenido que comprar nuevos pallets, un logro que habla por sí solo.

El manejo responsable también alcanza los decomisos orgánicos. Desde junio de 2025, los alimentos no aptos para la venta se destinan como alimento para ganado, evitando su desecho y generando ingresos adicionales. El próximo paso: implementar un programa de compostaje para los residuos orgánicos.

En cuanto a los plásticos, el compromiso es total. El plástico flexible (incluyendo el film y las bolsas plásticas) se compacta antes de entregar a una empresa que realiza el proceso de reciclaje, logrando aprovechar el material casi en su totalidad. Además, desde el 2020 CCN forma parte de NUVI, que promueve la recolección de botellas PET. En 2024, la empresa se posicionó entre las cinco que más botellas recicló en el país, con 1,498 kilos recuperados.

Más que una operación, la instalación de una unidad de Logística Inversa es una muestra de convicción del compromiso de la empresa con la comunidad y el entorno. “Lo importante es hacer lo correcto para el país, más allá de un posible beneficio económico”, afirma el gerente.

Más allá de los residuos

Ese mismo espíritu de reducir su huella se refleja en otros ámbitos, como la energía. CCN cuenta con una potencia solar instalada de 7,910 KWP y una producción anual de 850,095 KWH, mientras que la iluminación LED ha permitido reducir hasta un 80 % el consumo eléctrico. En movilidad sostenible, la empresa lidera la carga en los puntos Evergo, instalados en sus tiendas Jumbo y Supermercados Nacional.

Pero la sostenibilidad de CCN va más allá de lo ambiental. Fomentan y alimentan la cadena de producción local a través de programas de apoyo a pequeños y medianos productores como “De Aquí con Corazón”. Adicionalmente, la concienciación sobre nuestro patrimonio cultural y el turismo responsable con el proyecto corporativo “Orgullo de mi Tierra” y a los múltiples programas sociales con las comunidades donde opera.

Cada acción, cada cifra, cada mejora habla de una empresa que entiende la sostenibilidad como un proceso vivo que evoluciona con el tiempo. Porque para CCN, cuidar el entorno y generar desarrollo responsable es más que una política: es una forma de construir país.

