KOICA organiza taller para el fortalecimiento de capacidades en el uso de datos climáticos y ambientales en República Dominicana

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) anunció la exitosa realización de los talleres de Fortalecimiento de Capacidades en el Uso de Datos Climáticos y Ambientales que comprendieron un curso introductorio (QGIS básico) realizado los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025, así como un taller de nivel intermedio llevado a cabo los días 28 y 29 de octubre, y un taller de nivel avanzado efectuado los días 18 y 19 de noviembre de 2025, todos celebrados en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), en Santo Domingo.

El taller forma parte del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Monitoreo del Cambio Climático en Parques Nacionales mediante TIC, implementado por KOICA con el objetivo de reforzar las habilidades prácticas de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el análisis y aplicación de datos climáticos.

El evento fue coorganizado por KOICA y el Ministerio de Medio Ambiente, con la Corporación Nacional de Parques de Corea (KNPS–IDCC) como entidad ejecutora. Este taller en su conjunto incluyó actividades de formación continua desarrolladas desde septiembre de 2025; participaron 25 personas, incluyendo 20 funcionarios de cinco direcciones de la entidad ambiental dominicana y miembros del equipo del proyecto.

La capacitación fue dirigida por el señor Byeong-Hyeok Yu, director del Centro de Cooperación Internacional para el Desarrollo de KNPS, miembro de la Fundación Internacional de Software Geoespacial de Código Abierto (OSGeo por sus siglas en inglés) y director de la Sociedad Coreana de Ecología Ambiental. Yu compartió su experiencia internacional en análisis de datos climáticos y uso de información geoespacial, brindando a los participantes conocimientos aplicables.

El programa desarrollado durante la capacitación, que se tituló “Análisis de datos ambientales basados en satélites e inteligencia artificial”, incluyó ejercicios prácticos sobre evaluación de daños por incendios forestales, clasificación de cobertura terrestre y modelación de distribución de especies, utilizando imágenes satelitales y datos de observación en tiempo real. Los participantes adquirieron herramientas útiles para la evaluación del impacto del cambio climático y la conservación de ecosistemas.

La formación que se logró con el primer taller fue calificada como “Excelente” por los participantes y logró un 100 % de satisfacción. En esta segunda edición, los asistentes también expresaron una alta valoración, destacando que “el enfoque basado en datos de Corea representa un apoyo tangible para la formulación de políticas climáticas en la República Dominicana”.

La KNPS anunció que el taller de nivel avanzado, realizado en noviembre de 2025, incluyó formación en el análisis de cambios ambientales con Python y en el estudio de la distribución marina (sargazo). Asimismo, se llevará a cabo un programa de “Formación para Formadores (ToT)” para capacitar a instructores locales, lo que contribuirá al desarrollo futuro de un sistema autónomo de formación y sentará las bases para el uso sostenible de los datos climáticos dentro del ministerio.

El viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Carlos Batista, expresó su agradecimiento, destacando que “gracias a la cooperación con KOICA, nuestro ministerio ha fortalecido su capacidad para analizar incendios forestales y coberturas de suelo mediante imágenes satelitales, avanzando así en la respuesta al cambio climático.”

Por su parte, la señora Sookjin Byun, directora de la Oficina de KOICA en República Dominicana, señaló: “Este taller marca un paso significativo hacia la capacidad del país de analizar sus propios datos ambientales y aplicarlos a sus políticas. Continuaremos apoyando el fortalecimiento de las capacidades institucionales basadas en la experiencia coreana en gestión de recursos naturales mediante TIC”.

El proyecto, implementado entre 2023 y 2028 con un presupuesto total de seis millones de dólares, es una cooperación intergubernamental entre KOICA, la Presidencia de la República Dominicana (MINPRE) y el MMARN.

Como entidad ejecutora, la KNPS está introduciendo un sistema integral de monitoreo climático basado en TIC en los parques nacionales Cotubanamá y Valle Nuevo, con el objetivo de fomentar la gestión científica de las áreas protegidas, la participación comunitaria y el fortalecimiento de las capacidades locales para la conservación sostenible de la naturaleza.