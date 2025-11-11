Agropecuaria Marcano: Un aliado clave en la producción porcina nacional

Desde pequeño José Domingo Marcano Fernández estuvo inmerso en el ambiente del campo, rodeado de sonidos, aromas y ritmos rurales. Su formación comenzó en casa, guiado por sus padres: don Miguel Marcano y doña Ángela Inés Fernández, una pionera de la porcicultura dominicana. Juntos dirigieron la mayor granja porcina del país, con más de 2,800 vientres. De ellos heredó valores fundamentales como la disciplina, el amor por los animales y la firme creencia de que producir con calidad en suelo dominicano es una forma de servir al país.

Esa pasión lo llevó, junto a su familia, a convertirse en uno de los aliados más comprometidos de Centro Cuesta Nacional (CCN). La relación con la empresa comenzó en 2006, cuando todavía trabajaba con sus padres y estableció los primeros contactos como proveedor. Años más tarde, José Domingo decidió emprender su propio camino junto a su esposa Patricia, odontóloga de profesión; y en el 2012 adquirieron una finca deteriorada en Guatapanal, Mao, con capacidad para apenas 150 madres. Hoy cuentan con dos fincas adicionales para el desarrollo de los cerditos en Guayacanal, Santiago y Naranjal, Cutupú, La Vega, con más de 800 cerdos y proyectan alcanzar los 1,500.

Desde entonces han sido parte de la red de productores de CCN, y juntos impulsan el proyecto Cerdo El Criollo de Origen Nacional, una iniciativa que transformó la percepción del consumidor dominicano sobre la carne fresca y fortaleció el sector porcino local. Su enfoque y alianza con CCN ha servido para promover el consumo de carne de cerdo 100 % dominicana y recibir capacitaciones de valor para su producción. Bajo este proyecto conjunto, se trajeron expertos desde Costa Rica para enseñar nuevos cortes y procesos, como la bondiola, la pechuga y el secreto de cerdo, que hoy forman parte del menú dominicano.

Amantando las crías de 1 mes

Este crecimiento sostenido es fruto de años de esfuerzo y de una alianza basada en confianza y visión común. “CCN ha sido un socio clave, porque no se trata solo de comprar o vender, sino de crecer juntos, de elevar la calidad del producto dominicano”, afirma Marcano.

La finca en Mao es reconocida como modelo de manejo sanitario y genético, con potencial para repoblar granjas afectadas por la peste porcina africana. Refleja orden, limpieza y compromiso. Patricia, involucrada en cada etapa del proceso, lidera con seguridad. En el área de maternidad trabajan seis mujeres, símbolo del creciente liderazgo femenino en la agropecuaria.

“Andreína, nuestra veterinaria, hizo su pasantía con mi mamá —¡se sabe el librito de memoria!”, comenta Marcano con orgullo. Mientras tanto, los hombres se encargan de las áreas de gestación y engorde, donde ya se han implementado sistemas automáticos de alimentación. Esta combinación de conocimiento, innovación y sensibilidad humana define el espíritu de su operación.

Veterinaria mostrando un cerdito de aproximadamente 1 mes

Marcano ha convertido su finca en un ejemplo de buenas prácticas sanitarias. “Usamos solo los antibióticos indispensables”, explica. “Aplicamos todas las vacunas necesarias y cuidamos cada etapa del proceso”. Aunque la fiebre porcina sigue siendo un reto, la experiencia y la planificación han sido claves. Mantener fincas separadas, cumplir con protocolos y apostar por genética local son pilares de su estrategia de sostenibilidad.

La historia de José Domingo y Patricia es también un testimonio del poder de las alianzas entre productores y empresas. Con el acompañamiento técnico y comercial de CCN, han elevado los estándares de calidad, fomentado el consumo de cerdo local y de nuevos cortes y promoviendo el orgullo por lo dominicano desde la finca hasta las góndolas de Supermercados Nacional, Jumbo y Merca Jumbo, donde despachan semanalmente unas 27,000 a 30,000 libras de carne de cerdo.

Hoy, mientras cae el sol sobre Mao, José Domingo y Patricia contemplan su finca con satisfacción. En cada corral ven más que animales: ven oportunidades, aprendizaje y futuro para el campo dominicano. Sus planes siguen en marcha: incorporar más tecnología, diversificar productos y fortalecer su alianza con CCN. Todo con la certeza de que el trabajo bien hecho y la fe en lo nuestro son el camino.

Citas destacadas:

“En este negocio hay que tener los pies bien puestos en la tierra. Pero cuando uno ama lo que hace, el futuro se mira con esperanza.”

“CCN nació con el apoyo de muchas personas y empresas, y hoy quieren replicarlo acompañando a sus proveedores a crecer y a desarrollarse.”