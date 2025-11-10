Soya sostenible de Estados Unidos: proteína clave para una producción responsable

En los últimos años, los alimentos sostenibles han cobrado relevancia debido a su impacto positivo tanto en la salud como en el medioambiente. Entre ellos, la soya se destaca por cumplir tres funciones fundamentales: contribuir a la alimentación y nutrición de personas y animales, proteger el planeta e impulsar el progreso y fomentar el desarrollo económico del país.

Desde el punto de vista nutricional, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la soya contiene entre un 35 % y un 40 % de proteína, convirtiéndose en una fuente esencial de nutrientes. Proporciona los nueve aminoácidos esenciales, similares a los de la proteína de origen animal, necesarios para el crecimiento, la reparación de tejidos y el desarrollo muscular.

También aporta 18 lípidos, principalmente ácidos grasos insaturados como omega-3 y omega-6, beneficiosos para la salud cardiovascular; además de vitaminas del complejo B (B1, B2, B6, ácido fólico) y minerales como hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio y zinc. Es un alimento apto para el consumo humano y animal.

Según el Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos (USSEC), este grano aporta proteínas completas esenciales para la nutrición. Luis Bustamante, líder de sostenibilidad para Latinoamérica de USSEC, señala:

“La soya estadounidense se cultiva con prácticas agrícolas sostenibles que mantienen la productividad en el tiempo, incluso frente a cambios climáticos, sequías, inundaciones u otros desastres. Esto asegura un suministro confiable y constante de alimentos nutritivos, ayudando a mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, especialmente en poblaciones vulnerables de la región”.

La industria avícola se ha visto directamente beneficiada por el uso de soya sostenible en la alimentación de pollos y gallinas ponedoras, ya que este insumo garantiza un alto contenido proteico y mejora la calidad de los productos que llegan a la mesa de los consumidores. El acceso a una proteína vegetal confiable y con respaldo internacional ha permitido fortalecer la producción de pollo y huevo en el país, dos de los alimentos de mayor consumo en los hogares dominicanos.

Con respecto al cuidado del planeta, “los cultivos de soya promueven la biodiversidad, el uso eficiente de la tierra, la gestión responsable del agua y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo a la mitigación del cambio climático. También fomenta prácticas como la reforestación, la rotación de cultivos y la gestión eficiente de nutrientes”, precisa Fradbelin Escarramán, líder de mercado para República Dominicana y Jamaica de USSEC.

El cultivo de soya sostenible también fortalece la economía local, dinamizando la cadena de valor desde los agricultores hasta los consumidores finales, bajo estándares internacionales de sostenibilidad.

Actualmente, República Dominicana se consolida como uno de los países de la región que promueve la adopción de prácticas responsables orientadas a mejorar la calidad nutricional y reducir el impacto ambiental. El país se ha convertido en un referente estratégico en la lucha contra la desnutrición y en la construcción de cadenas de valor más sostenibles y competitivas.

Es importante destacar que República Dominicana cuenta con nueve empresas que portan la marca Sustainable U.S. Soy: Agrotel, Endy, Agrifeed, Don Julio, Agrofem, Pets, Coave, Agropecuaria SSK y Coopcibao. En total, la región suma 49 compañías comprometidas con este estándar de sostenibilidad.

Para finalizar, la soya sostenible de Estados Unidos marca la diferencia al promover una agricultura que nutre a las personas, respeta la naturaleza y dinamiza las economías locales. Este enfoque integral está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, reafirmando el compromiso con las personas, las comunidades y el medioambiente.

Acerca de Sustainable U.S. Soy

Sustainable U.S. Soy es la marca que promueve y certifica la soya estadounidense producida bajo prácticas agrícolas responsables, verificadas por el Protocolo de Garantía de Sostenibilidad de la Soya (SSAP). Esta iniciativa garantiza que la soya se cultiva con menor impacto ambiental, mejorando el uso de recursos y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles para la alimentación y el futuro del planeta, permitiendo a los clientes demostrar su compromiso con la sostenibilidad. https://ussoy.org

Acerca de USSEC

El Consejo de Exportación de Soya de EE. UU. (USSEC) promueve la soya estadounidense en todo el mundo. A través de la innovación, la sostenibilidad y las asociaciones, conectamos a los agricultores con los mercados globales. Los miembros del USSEC representan la cadena de suministro de la soya, incluidos los agricultores, procesadores, transportistas de productos básicos, comerciantes, empresas agrícolas aliadas y organizaciones agrícolas estadounidenses. USSEC está financiado por el programa de contribuciones voluntarias de la soya estadounidense, los fondos de contrapartida del Servicio Agrícola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la industria.

https://ussec.org/