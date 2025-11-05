La Nacional: Fomenta la inclusión financiera y el bienestar económico de los dominicanos

Durante 53 años ha apoyado las historias de vida de cientos de miles de familias, ayudándolas a alcanzar el sueño de tener su techo propio y ha mantenido el liderazgo en el segmento de vivienda, con más de 72,800 préstamos hipotecarios otorgados, por un monto superior a los RD$93 mil millones.

Más de cinco décadas después, cuenta con una cartera de más de 180,000 clientes activos

y con 51 sucursales en todo el territorio nacional en las provincias: Santo Domingo, San José de Ocoa, Peravia, San Pedro de Macorís, Monte Plata, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia (Higüey y Bávaro), La Vega, Santiago, Puerto Plata, Valverde (Mao y Esperanza), Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez.

Ventajas de las asociaciones

Ahorrar en una asociación de ahorros y préstamos brinda seguridad, rentabilidad y respaldo institucional. A diferencia de los mecanismos informales, los fondos están protegidos y supervisados por la Superintendencia de Bancos, lo que garantiza transparencia y confianza.

Asociaciones como La Nacional promueven la inclusión financiera, ofreciendo tasas competitivas,

facilidad de acceso y programas de educación financiera que acompañan al cliente en cada etapa de su vida económica.

Un valor distintivo es que, en una asociación, los ahorrantes son socios, participando del crecimiento institucional, mientras que en otras entidades son únicamente clientes. Otra ventaja es que La Nacional impulsa diversas iniciativas de educación financiera, tanto presenciales como digitales, orientadas a fortalecer las competencias de planificación económica de sus clientes.

“A través de talleres, cápsulas educativas y alianzas con instituciones académicas, promovemos

la gestión responsable del dinero. Además, nuestros ejecutivos brindan acompañamiento personalizado para diseñar planes de ahorro adaptados al perfil y metas de cada cliente”, explica Wendy Salazar, gerente Senior de Productos.

Estrategias para ahorrar

El hábito del ahorro comienza con pequeñas acciones. Lo fundamental es definir una meta clara, separar una porción fija del ingreso, por pequeña que sea, y automatizar el proceso mediante transferencias programadas.

Revisar los gastos recurrentes también ayuda a identificar oportunidades de ahorro.

“Más que la cantidad, lo que realmente importa es la constancia, con disciplina, incluso los aportes mínimos se convierten en logros importantes a largo plazo”, indica Salazar. La Nacional cuenta con productos pensados para quienes inician su vida financiera, como la Cuenta de Ahorro Fácil y depósito a plazo, que permiten aperturas con montos accesibles y sin requisitos complejos; y la Cuenta Infantil, que promueve desde temprana edad el valor del ahorro.

A través de sus plataformas digitales, los jóvenes pueden dar seguimiento a sus metas y realizar depósitos automáticos, fomentando la planificación financiera desde el inicio.

Del ahorro a la inversión

Ahorrar consiste en reservar una parte del ingreso para metas futuras, priorizando la seguridad y disponibilidad inmediata del dinero. En cambio, invertir busca generar rendimientos mayores.

“En La Nacional ayudamos a nuestros clientes a transitar de una etapa a otra: primero consolidar el hábito del ahorro, y luego diversificar sus recursos a través de instrumentos como depósito a plazo, con el cual pueden obtener un mayor rendimiento”, sostiene la ejecutiva.

La Nacional cuenta con una amplia gama de productos diseñados para fomentar la cultura del ahorro y apoyar la planificación financiera de sus clientes, adaptándose a las distintas etapas y metas de su vida. Entre ellos se destacan:

Cuenta de Ahorro Divertido:

Dirigida a niños de 0 a 16 años, con el objetivo de fomentar desde temprana edad el hábito del ahorro.

Cuenta de Ahorro Clásica:

Una opción tradicional que ofrece seguridad y control.

Cuenta de Ahorro San Fácil:

Pensada para quienes desean ahorrar con propósito, permitiendo establecer metas específicas según sus posibilidades.

Depósito a plazo:

Una alternativa de inversión con atractivas tasas de rendimiento y diferentes plazos para quienes buscan hacer crecer su dinero de forma segura.

Cada uno de estos productos está respaldado por el compromiso de La Nacional de impulsar la inclusión financiera y el bienestar económico de sus clientes.