Laboratorio Clínico Patria Rivas: aliado estratégico del turismo de salud

El Laboratorio Clínico Patria Rivas (LCPR) se consolida como un actor clave en el turismo de salud del país, gracias a su presencia en zonas estratégicas y servicios que facilitan la experiencia de los viajeros.

Con sucursales en Verón–Punta Cana, El Seibo y Puerto Plata —dos de ellos ubicados en los principales polos turísticos de la República Dominicana—, el laboratorio ofrece servicios clínicos especializados tanto a residentes como a visitantes, aportando accesibilidad y confianza en destinos donde la demanda médica complementa la oferta turística.

Servicios durante la pandemia de COVID-19

Durante la pandemia de COVID-19, los servicios más destacados incluían:

• Pruebas PCR disponibles en Punta Cana y Puerto Plata, que cumplían con los requisitos de viaje y protocolos sanitarios internacionales.

• Entrega de resultados en línea, toma de muestras a domicilio y el primer laboratorio en utilizar el uso de códigos QR en los certificados, lo que facilitaba a los visitantes obtener, verificar y presentar sus diagnósticos sin desplazarse.

• Fue el primer laboratorio de América Latina en lograr la acreditación para la prueba SARS-CoV-2 de detección del COVID-19 y el cuarto en el mundo, bajo la norma ISO 15189:2012, otorgada en el año 2021 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) de España. Además, se posicionó como un referente internacional para viajeros frecuentes hacia Asia y África, quienes requerían pruebas con este nivel de acreditación.

Entre sus ventajas actuales destacan la toma de muestras a domicilio, la entrega digital de resultados y el mantenimiento de tecnología de vanguardia, herramientas que permiten obtener diagnósticos precisos sin necesidad de desplazarse.

El LCPR cuenta con acreditaciones internacionales, como la acreditación de la ENAC de España, que garantizan la calidad y la confiabilidad de sus resultados dentro y fuera del país. Estas características lo posicionan como un referente nacional, fortaleciendo la infraestructura sanitaria que apoya al turismo de salud dominicano.