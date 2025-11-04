Banco Caribe promueve el ahorro asociado al deporte y bienestar integral de las personas

Fiel a su propósito de impulsar el crecimiento económico de las personas y acompañarlas en cada etapa de su vida financiera, Banco Caribe lanzó su nueva campaña institucional: “El ahorro siempre juega a tu favor”, una propuesta que transforma como la sociedad concibe el acto de ahorrar y lo asocia al deporte, invitando a verlo como una jugada inteligente y estratégica hacia el progreso y bienestar.

“Desde Banco Caribe, creemos en una cultura de ahorro que sume valor real a la vida de nuestros clientes. No se trata solo de guardar dinero, sino de aprender a usarlo con inteligencia. Queremos que cada persona entienda que ahorrar es avanzar con estrategia y que el ahorro bien planificado permite lograr metas, prepararse para lo inesperado y construir un futuro con más certezas”, expresó Carolina Guzmán, directora de Mercadeo de Banco Caribe.

“El ahorro siempre juega a tu favor” surge de un pilar clave de la visión de Banco Caribe: democratizar el acceso al conocimiento financiero, empoderar a las personas para la toma de decisiones acertadas y construir una relación cercana con sus clientes. Además, presenta una propuesta de valor en sus cuentas de ahorros como la Cuenta Máxima, un producto con hasta 6 % de interés anual, que brinda al cliente rendimiento real y una gestión ágil de sus recursos, convirtiéndose en el centro de esta nueva campaña, así como la Cuenta Dinámica, con plan de pago escalonado, ambas cuentas disponibles en pesos y dólares.

Asimismo, Banco Caribe ofrece un portafolio de productos de ahorro que se adapta a las diferentes metas y etapas de vida de cada cliente, con opciones para todos que promueven el uso responsable del dinero y la cultura de ahorro.

Educación financiera: eje transversal

“El ahorro siempre juega a tu favor”, también integra acciones educativas que acompañan a los usuarios en su aprendizaje financiero, desde contenidos prácticos, cápsulas informativas y alianzas estratégicas con instituciones y medios.

De esta forma, Banco Caribe muestra su misión de ser más que un banco: un socio estratégico que acompaña, educa y empodera a sus clientes, impulsando una ciudadanía financiera más consciente y sostenible. Además, se enmarca en una visión más amplia de banca responsable, donde la educación financiera y la innovación con propósito van de la mano.