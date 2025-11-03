VOOPOO VMATE i3 está aquí: 3 veces mas libertad en tu bolsillo – libre de restricciones, libre de fugas y libre de preocupaciones

Cansado de dispositivos voluminosos que pesan y tardan demasiado en cargarse? ¿Y si un rendimiento potente pudiera venir en una forma más pequeña y ligera? VOOPOO VMATE i3 responde con 3 veces más libertad en el bolsillo – sin restricciones, sin fugas y sin preocupaciones. Conservando la batería de alto rendimiento que hizo que su predecesor fuera un favorito, el VMATE i3 presenta un diseño más compacto y ligero, ofreciendo una portabilidad mejorada. Con su nueva capacidad de carga rápida asegura que sea más fácil que nunca llevar el dispositivo mejorando así la experiencia del usuario.

Video VOOPOO VMATE i3 responde con tres veces más libertad en el bolsillo, sin restricciones, sin fugas y sin preocupaciones.



Diseñado para una mayor comodidad y autonomía diaria

El VMATE i3 redefine la portabilidad con su cuerpo ultraligero de aleación de aluminio de 49.8 g, que pesa casi lo mismo que un huevo y es considerablemente más liviano que la mayoría de los pods en el mercado. Al igual que una llave de coche o un carnet, se desliza sin esfuerzo en cualquier bolsillo, ofreciendo una comodidad inigualable.

Alimentado por una batería de alta capacidad de 1500 mAh, ofrece un rendimiento duradero que mantiene a raya la ansiedad por la autonomía. La carga rápida a través de Tipo-C (5V/2A) significa pasar menos tiempo esperando y más tiempo disfrutando. Con un rango de salida ajustable de 5-30 W y un control de flujo de aire preciso, el VMATE i3 brinda experiencias de vapeo consistentes y satisfactorias tanto para caladas MTL como RDL. Construido sobre el chip GENE AI 2.0, el VMATE i3 integra siete protecciones de seguridad para un funcionamiento totalmente seguro.

Tecnología Antifugas se suma a un Estilo Inconfundible

El cartucho de llenado superior de VMATE ofrece durabilidad, un sabor rico y consistente, además de un rendimiento a prueba de fugas. El cartucho tiene una capacidad de 3ml y un sistema sencillo de llenado superior. El VMATE i3 es compatible tanto con el cartucho de llenado superior VMATE y con el Cartucho V2 VMATE, lo que garantiza flexibilidad para cada usuario.

El dispositivo presenta tres texturas únicas y una distintiva tira de luz de neón que muestra claramente los niveles de batería: rojo para ≤30%, azul para 30%-70% y verde para ≥70%. Hay siete colores disponibles permiten a los usuarios expresar su estilo.

Mientras VOOPOO continúa liderando la industria con soluciones de vanguardia adaptadas a las necesidades de los consumidores más exigentes de hoy, el VMATE i3 está destinado a convertirse en la opción preferida para quienes buscan un rendimiento excelente a un precio razonable. Experimenta el siguiente nivel de libertad y fiabilidad: descubre el VMATE i3.

Advertencia:

Este producto de uso exclusivo para personas mayores de 18 años. Este producto puede usarse con líquidos para cigarrillos electrónicos que contienen nicotina, la cual es una sustancia altamente adictiva.