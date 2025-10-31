La inclusión financiera como propósito: seis décadas de compromiso con el desarrollo sostenible

Hace más de seis décadas, el Banco Popular nació con una misión clara: acercar la banca a todos los dominicanos y acompañarlos en su progreso. No como un privilegio, sino como un derecho. Desde entonces, hemos recorrido un camino de transformación constante, guiados por el propósito de democratizar el acceso a productos financieros y de pagos como motor de desarrollo social y económico, instrumento fundamental para el bienestar de las familias, el fortalecimiento de los negocios y el desarrollo de las comunidades.

La inclusión financiera es reconocida internacionalmente como un mecanismo eficaz para reducir la pobreza y la desigualdad. En Latinoamérica, el acceso ampliado a servicios financieros fomenta el ahorro, facilita la inversión y promueve el emprendimiento. En República Dominicana, la tasa de bancarización alcanzó el 65 %, y la pobreza monetaria general disminuyó al 19 % en el último año. Estos resultados reflejan cómo la inclusión financiera transforma vidas y contribuye al bienestar social.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano.

Una visión que trasciende generaciones

Desde nuestros inicios, entendimos que la inclusión financiera no se limita al acceso a productos bancarios. Debe empoderar a las personas y comunidades para dinamizar sus economías. Hoy, esa visión se articula en torno a cuatro pilares estratégicos, alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas:

Educación financiera: capacitación para la transformación social

La educación es el primer paso hacia la libertad financiera al empoderar a las personas con conocimientos y herramientas para tomar decisiones responsables. Por eso creamos la Academia Finanzas con Propósito, una plataforma digital y gratuita que, junto a charlas presenciales, ha capacitado a más de 504,000 dominicanos desde 2021. El 56 % de los usuarios son mujeres, reflejo del creciente protagonismo femenino en la gestión financiera y el emprendimiento.

Además, tenemos el programa de becas Excelencia Popular, que cubre la educación universitaria de estudiantes de bajos ingresos, complementada con formación en finanzas, emprendimiento y ciberseguridad. Más de 650 jóvenes han sido beneficiados, la mayoría de ellos siendo la primera generación de sus familias con educación superior. Muchos ya forman parte del mercado laboral en empresas líderes del país.

Transformación de canales: digitalización y acceso universal

La tecnología ha sido clave para derribar barreras geográficas y sociales. Hoy, cientos de miles de dominicanos acceden a servicios financieros desde cualquier lugar. En el Banco Popular, contamos con la mayor red de subagentes bancarios del país, con más de 1,200 comercios afiliados y planes de incremento exponencial en los próximos meses. En 2024, se realizaron más de 5.6 millones de operaciones a través de esta red.

Mediante una oferta de canales digitales intuitivos y accesibles llegamos a todos los dominicanos. La afiliación digital permite abrir cuentas sin visitar una sucursal. Además, nuestras aplicaciones móviles —Comerza, Gnial y Yavá— han sido reconocidas internacionalmente por su capacidad de adaptarse a las necesidades de segmentos tradicionalmente excluidos, como receptores de remesas, micropymes y jóvenes.

Este liderazgo digital ha sido reconocido por la Superintendencia de Bancos, que nos ha premiado como el mejor banco en el Ranking de Digitalización Bancaria durante cinco años consecutivos. También recibimos el oro en inclusión financiera por nuestro ecosistema de apps en los premios Innovadores de América, organizados por Fintech Américas.

Innovación en productos: soluciones para cada realidad

La innovación no es solo tecnología, es empatía convertida en soluciones. Hemos diseñado productos como la Cuenta Digital Libre, pensada para los no bancarizados; bancaseguros y servicios de remesas, para la protección y el envío de dinero; y programas como Impúlsate Popular y el Challenge Popular, que promueven el emprendimiento y la cocreación de ideas.

Este enfoque facilita el acceso a servicios bancarios, estimula el desarrollo económico y brinda oportunidades reales para que más dominicanos puedan crecer y prosperar.

Apoyo a emprendedores y pymes: impulso al desarrollo productivo

Las pymes son el corazón de nuestra economía. Hemos asumido un rol activo en su fortalecimiento mediante formación, acompañamiento y acceso a recursos esenciales. Programas como Impulsa Popular ofrecen herramientas digitales y espacios de networking para miles de empresarios. Iniciativas como Emprende Mujer y Ruta Emprende Mujer brindan mentorías y apoyo a mujeres emprendedoras en todo el país.

También hemos desarrollado productos y servicios adaptados a las necesidades de las pymes, como cuentas digitales, soluciones de pago, financiamiento especializado y asesoría empresarial.

Compromiso con el desarrollo sostenible

A lo largo de seis décadas, el Banco Popular ha demostrado que la inclusión financiera es mucho más que un objetivo institucional: es una convicción que guía cada acción y cada innovación. Nos inspira a seguir construyendo un futuro más justo, próspero y sostenible para todos los dominicanos.

Cada historia de una persona que accede por primera vez a la banca, cada emprendedor que logra financiar su sueño, cada mujer que prospera de la mano del banco y cada joven que aprende a manejar sus finanzas es una razón para seguir adelante.

