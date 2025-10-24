80 años construyendo futuro

¿Qué es la ONU y cuál es su rol?

La ONU es un espacio único donde todos los países, grandes y pequeños, tienen voz. Es la única mesa común, sin la cual no habría diálogo global. La ONU trabaja para que el mundo sea más justo, seguro y sostenible. Promueve la paz y es un espacio para prevenir y evitar conflictos y guerras, defiende los derechos humanos, lucha contra el hambre y la pobreza, protege el medio ambiente y apoya a quienes más lo necesitan en momentos de crisis. Es un lugar para todos y todas y su fuerza está en la cooperación.

80 años uniendo al mundo: Un breve repaso a través de la historia

Desde 1939, el mundo estaba sumergido en un conflicto global, que ocasionaba muertes, hambre y enfermedad. En 1945, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de naciones reunidas en San Francisco se comprometió a “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”.

Ahora, 80 años más tarde, las Naciones Unidas siguen trabajando para mantener la paz y la seguridad internacionales, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitan, proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional.

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están desempeñando una nueva labor que sus fundadores no habían previsto en 1945. Las Naciones Unidas se han fijado objetivos de desarrollo sostenible para 2030 con el fin de lograr un futuro mejor y más sostenible para todas las personas. Los Estados Miembros de la ONU también han acordado acciones climáticas decisivas para limitar el calentamiento global.

El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas

Primeros pasos en la creación de las Naciones Unidas: Entre 1941 y 1945 se sucedieron varias reuniones y conferencias, impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt; el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill; el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Joseph Stalin, y el líder de la República de China,Chiang Kai-shek, en las que propusieron los principios de la colaboración internacional con el objetivo de mantener la paz y la seguridad mundial.

Conferencia de San Francisco: 25 Abril 1945

El 25 de abril de 1945, delegados procedentes de 50 naciones, incluida República Dominicana, representada por la diplomática Minerva Bernardino, se dan cita en San Francisco para asistir a la ”Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional”. Los representantes redactan una Carta, con 111 artículos, que se aprueba por unanimidad el 25 de junio de 1945 en la Casa de la Ópera de San Francisco. Al día siguiente, los delegados la firman en el auditorio del edificio conmemorativo de los veteranos.

Cuatro meses después de la finalización de la Conferencia de San Francisco, las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada y firmada por 51 países.

Los 10 momentos de la historia en los que la ONU jugó un papel decisivo

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Adoptada por la Asamblea General, fue un hito histórico sin precedentes. Fue la primera vez que los países del mundo se pusieron de acuerdo para definir los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su nacionalidad, raza, religión, género o condición social. Estableció principios universales de libertad, justicia e igualdad, sirviendo de base para constituciones, tratados y movimientos sociales en todo el mundo.

2. Apoyo a la descolonización y nacimiento de nuevos Estados (1950–1970).

La ONU fue motor de la independencia de más de 80 países en África, Asia y el Caribe, promoviendo la autodeterminación y la igualdad soberana de los pueblos a través del Comité de Descolonización.

3. Fin de la guerra de Corea (1953)

Bajo el mandato del Consejo de Seguridad, una coalición internacional encabezada por la ONU intervino para detener el conflicto en la península coreana, evitando su expansión a nivel global y estableciendo la frontera que aún existe entre Corea del Norte y Corea del Sur.

4. Lucha contra el apartheid en Sudáfrica (1948–1994)

Durante más de cuatro décadas, la ONU lideró la presión diplomática y económica contra el régimen racista del apartheid, apoyando la liberación de Nelson Mandela y la transición pacífica hacia una Sudáfrica democrática y multirracial.

5. Erradicación de la viruela (1980)

La OMS, agencia especializada de la ONU, coordinó la campaña global que logró erradicar la viruela, la primera y única enfermedad humana eliminada por completo. Un logro histórico de cooperación científica y sanitaria internacional.

6. Procesos de paz en Camboya, El Salvador y Mozambique (1990s)

Las misiones de la ONU facilitaron el fin de guerras civiles prolongadas, apoyando elecciones libres, la reconstrucción institucional y la reconciliación nacional en países devastados por la violencia.

7. Creación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015)

Estos marcos globales transformaron la cooperación internacional, movilizando a gobiernos, empresas y sociedad civil para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad antes de 2030.

8. Acuerdo de París sobre cambio climático (2015)

Negociado bajo el liderazgo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, este acuerdo histórico comprometió a casi todos los países del mundo a limitar el calentamiento global y fortalecer la acción climática.

9. Acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19 (2020–2023)

A través de la OMS, UNICEF y la iniciativa COVAX, la ONU coordinó la distribución global de vacunas, garantizando el acceso en países de ingresos bajos y evitando millones de muertes. Fue uno de los mayores esfuerzos de cooperación sanitaria en la historia.

10. Respuesta humanitaria y mantenimiento de la paz en crisis contemporáneas

La ONU continúa desplegando misiones de paz y operaciones humanitarias en contextos como Ucrania, Sudán, Siria, Haití, Yemen y Gaza, protegiendo a civiles y promoviendo soluciones diplomáticas ante conflictos y desastres.

Destacado:

Los objetivos de desarrollo sostenible tienen el fin de lograr un futuro más sostenible.

República Dominicana y la ONU: transformando vidas juntas

Minerva Bernardino

La República Dominicana ha tenido un rol destacado en el escenario internacional y en la ONU.

La relación de la República Dominicana y la Organización de las Naciones Unidas comenzó con el nacimiento de la ONU en 1945. El país fue uno de los 51 países que fundaron las Naciones Unidas, y desde entonces ha participado activamente en diferentes mecanismos e iniciativas del multilateralismo en favor de la paz y para mejorar la vida de todas las personas y de nuestro planeta. Los inicios de la cooperación de la ONU en el país se remontan a 1946, apenas un año después de su fundación.

Contribuciones de República Dominicana al multilateralismo

Desde su fundación en 1945, la República Dominicana ha tenido un rol destacado en el escenario internacional:

La participación de Minerva Bernardino como delegada de República Dominicana en la Conferencia de San Francisco fue decisiva. La diplomática dominicana fue una ferviente defensora de los derechos de las mujeres y fue una de las cuatro mujeres en participar en la redacción de la Carta y en su posterior firma. Su contribución fue histórica y transformadora, ya que luchó activamente y logró que se incluyera el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el texto.

En 1975 República Dominicana participó en la Conferencia Mundial de la Mujer, proponiendo institucionalizar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Mirabal. Veinticuatro años después, en 1999, la ONU aprobó la conmemoración mundial de esta fecha, que se celebra hoy en todo el mundo.

En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de la ONU, fue un hito para la protección de la infancia. República Dominicana ratificó este convenio en 1991, comprometiéndose legalmente a proteger y promover los derechos de la niñez conforme a estándares internacionales.

En 1990, bajo el liderazgo de Julia Tavares de Álvarez, representante de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, el país logró que se reconociera el día 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, aportando a visibilizar y promover los derechos de las personas mayores a nivel global.

Entre 2004 y 2017, República Dominicana contribuyó a la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) con contingentes policiales y militares, demostrando su compromiso con la paz regional.

En 2011, fue elegida miembro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) e integró la Junta Ejecutiva de UNICEF, reforzando su participación en la gobernanza de agencias de la ONU.

República Dominicana fue pionera formulando una Estrategia Nacional de Desarrollo que resultó estar altamente alineada con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En 2015, el país adoptó oficialmente la agenda 2030 y los ODS, comprometiéndose a erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas. Hoy, República Dominicana ha integrado los ODS y sus indicadores en su proceso de planificación nacional, y ha presentado 3 informes nacionales voluntarios reportando sus avances en la implementación de los ODS.

Entre 2019 y 2020 el país ocupó por primera vez un asiento como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, defendiendo la inclusión del cambio climático en la agenda de seguridad internacional y jugando un rol clave en el seguimiento de la situación en Haití. Desde entonces República Dominicana ha sido muy vocal en el ámbito internacional y en el Consejo de Seguridad de la ONU abogando por más apoyo internacional a la situación en Haití. Este esfuerzo diplomático, junto al de otros países y organizaciones multilaterales, incluida la ONU a través del Secretario General, tuvo como resultado la aprobación en septiembre de 2025 de una resolución para transformar la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) en una Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

República Dominicana fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026, fortaleciendo su diplomacia internacional.

A lo largo de estas ocho décadas, República Dominicana también ha sido país anfitrión de encuentros regionales sobre desarrollo, género, juventud, desastres y cambio climático, demostrando su compromiso constante con la cooperación internacional y el multilateralismo.

Mujeres dominicanas destacadas en Naciones Unidas

A lo largo de la historia, varias mujeres dominicanas han dejado una profunda huella en las Naciones Unidas, contribuyendo desde distintos espacios a la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social. Visionarias y pioneras, abrieron caminos para las generaciones futuras de mujeres en la diplomacia y el servicio público.

Minerva Bernardino

Minerva Bernardino, presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y miembro de la delegación de la República Dominicana en la Conferencia de San Francisco, dejó una huella imborrable en la historia de la diplomacia internacional. Bernardino abrió camino para la participación femenina en los foros globales. En la emblemática fotografía de 1953, se le ve rodeada de delegadas durante el séptimo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, símbolo de su compromiso con los derechos de las mujeres y su influencia en la construcción de un mundo más justo e inclusivo.

Julia de Álvarez

Julia Tavares De Álvarez, Representante Permanente Alterna de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, se dirige en la foto a la décima conmemoración anual del Día Internacional de las Personas Mayores en el año 2000. Julia de Álvarez fue impulsora y figura clave para la proclamación del Día Internacional de la Persona de Edad por las Naciones Unidas en 1990. Conocida como la “Embajadora de las Personas de Edad”.

Embajadora Aguiar

La Embajadora Cristina Aguiar, bajo cuyo mandato se aprobó en 1999 el Día de la No Violencia contra las Mujeres, en honor a las hermanas Mirabal. En la foto, la embajadora Aguiar presenta sus credenciales al Secretario General Kofi Annan, como nueva Representante Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas en 1997.

Destacado:

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fue declarado en memoria de las hermanas Mirabal.

Un viaje en el tiempo por una relación de mutuo apoyo

En 2021, la ONU propició la ley de prohibición del matrimonio infantil en el país, a través de Unicef.

El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) ha acompañado desde 1946 a la República Dominicana en su transformación, contribuyendo a mejorar la vida de miles de personas. El apoyo de la ONU fue muy relevante en la construcción del estado democrático y de derecho en República Dominicana sobre todo desde los años 60.

El acompañamiento de la ONU fue instrumental durante procesos de reforma del Estado, el diseño e implementación de políticas públicas, el fortalecimiento de las instituciones, el diseño y aprobación de leyes o la respuesta a crisis y a desastres.

Se han apoyado programas y políticas que han contribuido a la reducción de la pobreza y a la mejora del acceso a derechos y servicios como la salud, la educación, el desarrollo rural, la protección social, el crecimiento económico o la gestión de riesgos, entre otros. Naciones Unidas ha acompañado a los diferentes gobiernos y a la sociedad dominicana en el logro de sus metas y prioridades nacionales.

La ONU en República Dominicana: hitos que transforman vidas

1960s–1980s

• 1962- Institucionalización de la seguridad social moderna (Apoyo de OIT): Se promovió el enfoque de seguridad social como derecho humano universal, principio que influyó en la creación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

• 1981 – Censo de población y vivienda (Apoyo de UNFPA): Fue crucial para mejorar la planificación de programas sociales, desarrollo de políticas públicas y de salud en el país.

________________________________________

1990s

• 1990 – Ciudad Colonial en la Lista de Patrimonio Mundial (Apoyo de UNESCO): Primer bien cultural dominicano inscrito, reconociendo su valor como la primera ciudad fundada en América.

• 1994: El código de Protección de los Derechos de la Niñez (Ley 14-94) fortalece la legislación nacional (Apoyo de UNICEF)

________________________________________

2000-2015

• 2000-2012. Marcos legales sobre medioambiente (Apoyo de PNUD): Contribuciones clave a la Ley de gestión de riesgos, Ley de medio ambiente, Ley de áreas protegidas, y marcos legales y normativos para la gobernanza de más de 18 espacios protegidos.

• 2001 – Ley contra trata de personas (Apoyo de OIM): apoyo en la redacción de la Ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

• 2003- Protección social (Apoyo de PNUD): Elaboración del 1er mapa de pobreza del país; establecimiento del sistema de protección social no contributiva, y diseño de un programa de mitigación que evitó que 801,000 personas cayeran en situación de pobreza en medio de la crisis bancaria.

• 2007- Apoyo del PMA al país en la respuesta y asistencia a víctimas de las tormentas Noel y Olga.

• 2010 – Respuesta al terremoto en Haití: Apoyo a la coordinación humanitaria en apoyo a la respuesta en Haití.

• 2011 – Creación de la Ley de Sida y CONAVIHSIDA (Apoyo de ONUSIDA): Se fortalece el marco legal nacional y se garantiza cobertura integral de medicamentos antirretrovirales (ARV) para todas las personas que los necesitan.

• 2012 – Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (Apoyo de UNFPA): Comprensión de la realidad migratoria del país.

• 2013 – Creación de la Procuraduría Especializada contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Apoyo de OIM)

• 2014 – Protección de personas según Ley 169-14 (Apoyo de ACNUR): Asistencia al Estado en la ratificación de la nacionalidad de personas beneficiarias de la Ley.

________________________________________

2015-2025

• 2015 y 2016 – RD certificada como libre de rubéola y sarampión (Apoyo de OPS/OMS).

• 2016 y 2019 – El merengue y la bachata en la Lista de Patrimonio Inmaterial (Apoyo de UNESCO): Reconocimiento internacional a la música y danza, símbolos de identidad nacional.

• 2018- Lanzamiento del Movimiento Hambre Cero en el país (Apoyo de PMA), con el objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

• 2020 y 2021 – Apoyo de ONU al país ante COVID-19: Coordinación con gobierno para la adquisición y distribución de vacunas y equipamiento, respuesta del sistema de protección social, educación a distancia, seguridad alimentaria y recuperación inclusiva.

• 2021 – Plan de Normalización de Venezolanos (Apoyo de OIM y ACNUR): Regularización y acceso a servicios básicos para refugiados y migrantes de ese país y coordinación con el Estado dominicano para garantizar estándares de protección.

• 2021 – Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil (Apoyo de UNICEF): Protección de derechos de niñas y adolescentes, garantizando el derecho a la niñez a desarrollarse sin ser forzada a uniones prematuras.

• 2022 – Respuesta al huracán Fiona (Apoyo de ACNUR): Acciones frente a emergencias climáticas.

• 2022: Alianza de UNODC con AERODOM para combatir trata y tráfico de personas.

• 2022 – Proyecto “Campo Conecta” (Apoyo de FAO): Innovación agropecuaria con impacto en turismo y sostenibilidad.

• 2023 – Reconocimiento a RD como “Malaria Champion of the Americas” (Apoyo de OPS/OMS).

• 2023 – Apoyo al diseño y pilotaje de la Política Nacional de Cuidados (varias agencias)

• 2024- Plan Nacional de Bioseguridad (Apoyo de FAO): Primera entrega de certificados de bioseguridad porcina, paso decisivo en la lucha contra la Peste Porcina Africana y la protección de la producción nacional.

La ONU hoy en República Dominicana

A través de sus agencias, fondos y programas, la ONU acompaña al país en la implementación de sus prioridades nacionales.

Hoy, la ONU trabaja como un socio estratégico del Estado dominicano para impulsar el desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente del país. A través de sus agencias, fondos y programas, la ONU acompaña al país en la implementación de sus prioridades nacionales y la mejora de la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellas en situación de más vulnerabilidad.

Articulando esfuerzos colectivos, la ONU apoya a las instituciones del Estado y trabaja con el conjunto de la sociedad dominicana para mejorar el acceso y calidad a servicios como la educación, la salud, la protección social, contribuir a la protección del medio ambiente, la lucha contra el Cambio Climático, la protección de los derechos de todas las personas, la seguridad ciudadana, el combate al crimen organizado y el tráfico y trata de personas, la seguridad nacional y fronteriza o la implementación de la política migratoria, entre otros.

La ONU apoya al gobierno a través de la generación de evidencias y conocimiento, promoviendo alianzas multisectoriales, ofreciendo experiencias e innovaciones de otros países, aportando formación y capacitación o apoyando la movilizando de recursos financieros para el desarrollo sostenible.

El principio de la Agenda 2030 es No dejar a nadie atrás, por lo que la ONU pone el foco de su trabajo en las poblaciones más vulnerables, incluyendo las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes y sus descendientes.

La Coordinadora Residente de Naciones Unidas es la máxima representante del Sistema de Naciones Unidas en el país y lidera el Equipo de Naciones Unidas en el país. Su rol principal es asegurar que la respuesta del sistema sea colectiva, coordinada, articulada, eficaz e integral, y que esté alineada con las prioridades nacionales de desarrollo sostenible. Bajo su liderazgo, se promueve la coherencia entre las distintas entidades de la ONU, se facilita el diálogo estratégico con el Gobierno y otros actores clave.

La ONU trabaja en el país en base al Marco de Cooperación 2023–2027, que es la hoja de ruta estratégica que guía el trabajo conjunto del Sistema de Naciones Unidas con el Estado dominicano para acelerar el desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible del país, sin dejar a nadie atrás.

¡La ONU en acción!

En 2024, el Sistema de las Naciones Unidas en el país contribuyó a:

• Mejorar las capacidades de 16 instituciones del Sistema de Protección Social, incluyendo el Sistema Nacional de Cuidados, para ofrecer servicios basados en los derechos y responsables con el género, la diversidad, la discapacidad y el ciclo de vida.

• Convertir a la República Dominicana en el primer país del mundo en conformar la Alianza de Atención Primaria en Salud (APS), con el fin de mejorar la calidad de los servicios, optimizar los programas de salud materna, avanzar en salud digital y reforzar la prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

• Mejorar los resultados de aprendizaje de estudiantes de 1ero, 2do y 3ro de primaria en Lengua Española y Matemáticas, a través del Programa CON-BASE, como una prioridad de Estado.

• Fortalecer los medios de vida de 2,039 productores en sistemas productivos de café y cacao, en 10,112 hectáreas de sistemas agroforestales ubicadas en cuatro provincias del país, con enfoque de paisajes productivos de montaña.

• Concientizadas más de 60 mil personas adolescentes sobre prevención de uniones tempranas.

Destacado:

La ONU trabaja en el país en base al Marco de Cooperación 2023–2027, que es la hoja de ruta que guía el trabajo conjunto con el Estado dominicano para acelerar el desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible del país, sin dejar a nadie atrás.