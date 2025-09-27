Cap Cana, ciudad destino: un caso de éxito en la sostenibilidad.

En este sentido, uno de los sectores donde la sostenibilidad tiene una mayor relevancia es el turismo, una industria que depende directamente de los recursos naturales (playas, ríos y montañas) y del valor cultural de las comunidades que la sostienen. Es por eso que para este 27 de septiembre del 2025, “Día Mundial del Turismo”, la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) lo dedicó a crear conciencia sobre los valores que tiene este sector en el mundo desde cada uno de esos aspectos: el social, el cultural, el político y el económico que además aporta significativamente al desarrollo de los países.

La República Dominicana ha tenido un repunte importante en el turismo, logrando un mayor desarrollo y posicionamiento internacional de la marca país, mostrando y acercando nuestros diversos destinos turísticos, incrementando la generación de empleos directos e indirectos, y aumentando el negocio de las divisas.

Un caso de éxito, que ha sido un pilar de este repunte y alcance internacional, sin duda lo es Cap Cana Ciudad Destino. Una ciudad privada que se ha desarrollado de manera sostenible, gracias a que fue concebida y diseñada bajo cuidadosos criterios de preservación ambiental, un desarrollo responsable y armonioso, con un master plan analizado minuciosamente y con una gran primera inversión de su infraestructura, pensada no solo para embellecer su paisaje, sino además para cuidar del crecimiento a futuro, de brindar servicios básicos de calidad y de no perturbar o contaminar el medioambiente.

A la fecha, Cap Cana ha desarrollado un 30 % de los 120 millones de metros que lo abarcan, de los cuales un 10 % ya está completamente habitado, y preserva más de un 20 % en áreas verdes y recursos naturales, lo que significa que cohabita con la vida natural y silvestre existente en el destino.

El arte de vivir de manera sustentable

Para que Cap Cana pueda hacerse llamar “Ciudad Destino” debió considerar varios aspectos que permitiera a los residentes, huéspedes y visitantes sostener un estilo de vida único y exquisito, no sólo de las opciones inmobiliarias, sino de los servicios que son necesarios para que el ser humano pueda vivir como centro de atención primaria, supermercado, colegio, estación de combustible, iglesia, restaurantes, gimnasios, salones de belleza, farmacia, panadería, repostería, servicio interno de delivery, veterinarias, lavanderías, plazas comerciales, todo tipo de comercios, entre otros. Aquí, el residente puede afirmar que Cap Cana es la máxima expresión del “art de vivre” en el Caribe.

La Ciudad Destino ha demostrado que el desarrollo sostenible es posible ya que desde su concepción ha implementado, a través de ACUATUR (Corporación de Acueductos Turísticos Juanillo) un sistema responsable del recurso agua, con tecnologías y estrategias que garantizan su disponibilidad y calidad a través de su propio acueducto.

A la vez cuenta con una planta de tratamiento del 100 % de las aguas residuales que tienen como uso final la reutilización de 42,000 metros cúbicos para el riego del campo de golf de Punta Espada, del campo de golf Las Iguanas y diversas zonas de pasto y áreas verdes dentro del destino.

La generación eléctrica del destino posee más de 130 km de cableado soterrado, y que es operado por CENETUR (Corporación Energética Turística Juanillo), cuyas plantas de generación de la marca Wartsila permiten el 100 % de ahorro de la huella de carbono que pudieran emitir, y que se complementa además con un parque de paneles solares el cual representa un ahorro en emisión estimado de 3,500,000 toneladas de CO2 por año.

En materia de tecnología, Cap Cana tiene unos 150 kms de fibra óptica para el servicio de telecomunicaciones que ofrece a través de la compañía CCTEL, pero además es una ciudad que aboga por encaminarse a una ciudad inteligente. Cuenta con estaciones de carga para automóviles eléctricos de última generación, y sus vías centrales están rodeadas de sistemas de seguridad y monitoreo que además de abogar por la seguridad y control de los usuarios y vehículos, permiten controlar la velocidad, observar vía el centro de cámaras todo lo que ocurre en dichas vías, y contabilizar la cantidad de vehículos que circulan diariamente en él.

Rol de la Fundación en la preservación del medioambiente

Así mismo cuenta con la Fundación Cap Cana, la cual vela por los recursos medioambientales de flora, fauna y marina y gestiona importantes programas de conservación y protección, por ejemplo: Recicla 100+, donde las botellas plásticas PET de todo el destino son compactadas, para luego ser procesadas y recicladas por NUVI.

Desde el 2014 inició también con un programa de rescate de colmenas de manera natural, que permiten la preservación de las mismas en dos apiarios existentes actualmente y cuya miel es comercializada bajo el nombre de “La Colmena Agradecida”.

Otras iniciativas son la restauración de los arrecifes de corales, para ello, la Fundación forma parte del Consejo de Co-manejo del Santuario Marino Arrecifes del Sureste y trabaja en la reproducción de corales y reconstrucción de la biota marina; la reforestación de mangles y viveros de reproducción de plantas endémicas y en peligo de extinsión; la conservación y reproducción del Gavilán de la Hispaniola junto a The Peregrine Fund y la conservación de especies endémicas como la iguana rinoceronte, manatíes, tortugas, entre otros programas que benefician a pescadores y a la comunidad,

Hoy, Cap Cana muestra su liderazgo haciendo de esta comunidad una que crece cada día de manera próspera y equilibrada, y es un ejemplo de enseñanza, para que otros destinos y el país en general continúen su crecimiento y desarrollo turístico de manera sostenible, planificada y organizada.

