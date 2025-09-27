Banco Popular: Socio y promotor estratégico del turismo

Más que un banco para el turismo, el Banco Popular Dominicano (BPD) es socio estratégico, promotor internacional y motor de innovación financiera, con un impacto directo en el crecimiento económico, la creación de empleos y la consolidación de la República Dominicana como destino líder en el Caribe y las Américas.

Ha sido, durante más de 30 años, el principal aliado financiero del turismo dominicano. Su visión temprana del potencial de este sector lo llevó, en 2007, a crear la primera Vicepresidencia de Negocios Turísticos del sistema financiero nacional, conformada por un equipo especializado que trabaja en exclusiva con hoteleros y toda la cadena de valor.

Este respaldo ha financiado lamodernización y construcción de decenas de complejos turísticos, generando miles de empleos y dinamizando industrias conexas como la construcción, agroindustria, ganadería, transporte y logística.

Solo en la Feria Internacional de Turismo 2025 (FITUR), el Banco Popular sostuvo más de 45 reuniones de negocios y negoció la participación en 26 proyectos turísticos, con un potencial de inversión de US$6,200 millones. Si se materializan, el banco aportaría US$2,500 millones en financiamiento, que significarían unas 16,000 nuevas habitaciones hoteleras y un impacto directo en la economía local.

De esta manera no solo impulsa al turismo como locomotora económica, sino que refuerza el círculo virtuoso que este genera para toda la República Dominicana.

Aportes en el sector

El Popular entiende que la promoción del turismo no se limita a la construcción de hoteles, sino también a posicionar al país como destino seguro, diversificado y competitivo a nivel mundial.

El banco participa en ferias internacionales para captar inversionistas, fortalecer relaciones con clientes hoteleros e instituciones y demostrar su liderazgo en financiamiento turístico. Por ello, asiste regularmente a ferias como FITUR en Madrid; Top Resa en París; World Travel Market en Londres e ITB Berlín, que se realiza en Alemania.

La entidad acompaña al Ministerio de Turismo (MITUR) en campañas y actividades internacionales, reforzando la marca país y mostrando al Caribe como región estable y atractiva.

Sr. Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano.

Patrocina eventos y foros nacionales (como DATE y la Exposición Comercial ASONAHORES), además de publicaciones especializadas como el libro “Turismo dominicano: 30 años a velocidad de crucero”.

En el ámbito institucional, el Popular también aprovecha su membresía en foros internacionales como ONU Turismo y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) para promover al país y alinear sus proyectos con prácticas globales de innovación y sostenibilidad.

En conjunto, estas acciones consolidan al Banco Popular como embajador financiero y promotor del turismo dominicano en escenarios globales.

Un beneficio palpable

Además de inyectar a la economía del país, uno de los impactos que genera esta entidad financiera en el sector, es la creación de nuevos puestos de empleo, siendo este uno de los beneficios más tangibles y directos en las comunidades.

Los clientes hoteleros que financia el Popular operan cerca de 24,000 habitaciones, generando 45,000 empleos directos y aproximadamente 139,000 indirectos.

Cada nuevo proyecto financiado crea miles de puestos de trabajo en construcción y operación, beneficiando a las comunidades cercanas.

El impulso al turismo comunitario fomenta empleos sostenibles en gastronomía, artesanía y servicios locales.

Con esto, el Banco Popular no solo apoya a las grandes cadenas hoteleras, sino también al tejido económico de pequeñas empresas y trabajadores, generando un efecto multiplicador en toda la economía nacional.

Opciones de financiamiento

El Banco Popular ofrece diferentes opciones que se ajustan a los intereses de sus usuarios, haciendo una combinación de financiamiento tradicional con estructuras innovadoras. Préstamos de largo plazo para construcción y remodelación.

Financiamiento sindicado, junto a otras filiales del Grupo Popular como Popular Bank en Panamá. Bonos hoteleros innovadores, como la histórica emisión con Meliá Hotels International en 2015 por US$100 millones. Inversiones conjuntas intragrupo, como la adquisición del 25% de Paradisus Palma Real y ZEL by Meliá a través de AFI Popular y AFP Popular.

Proyectos sostenibles, en alianza con organismos multilaterales como el BID Invest (ej. financiamiento de US$200 millones con Grupo Piñero para hoteles sostenibles).

Estas opciones muestran cómo el banco diseña esquemas financieros a la medida de los grandes desarrollos turísticos del país. Su compromiso no se limita a los grandes grupos hoteleros, sino que se extiende a la base de la cadena de valor turística.