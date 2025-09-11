Se descorcha la botella de vino más cara de España en Santo Domingo

Casa Brugal y la prestigiosa Bodega Valduero organizan una exclusiva cena/maridaje el día 16 de septiembre en el magnífico Restaurante La Cassina.

Valduero, una de las dos bodegas más prestigiosas de España, descorcha en exclusiva VALDUERO LANTIGUA 1991.

Este vino está clasificado en las más prestigiosas plataformas de vino como EL VINO MÁS CARO DE ESPAÑA, además del vino más prestigioso.

Valduero Lantigua pura artesanía.

Entre todos los buscadores de vino que existen en el mercado, hay uno extraordinariamente prestigioso, Wine Searcher, puesto que basa sus rankings en las ventas reales de aquellos vinos que clasifica. En palabras del Master of Wine Pedro Ballesteros, Wine Searcher con sede en Auckland: «Es una especie de laboratorio lleno de monitores que emiten la verdad de la verdad, basado únicamente en las ventas reales en el comercio mundial».

Entre los 12 vinos más prestigiosos de España, cuatro pertenecen a bodegas de la Ribera del Duero: Valduero, Vega Sicilia y Pingus, que se reparten el podio de los más caros y prestigiosos de España. Dos de estos cuatro son: Valduero 12 años 2001 y Valduero Lantigua 1991; los otros dos son Vega Sicilia 1968 y Dominio de Pingus 1996.

El vino de más alto valor resulta ser Valduero Lantigua 1991. Tras las tres bodegas de Ribera del Duero, aparecen extraordinarios vinos de Rioja, Priorato y Bierzo.

Yolanda García Viadero.

Yolanda García Viadero, consejera de Bodegas Valduero, es una de las creadoras más reputadas que evalúa su Valduero Lantigua 1991 como un verdadero lujo. Lo describe como un extraordinario viaje en el tiempo. Es un vino con 33 años de antigüedad que milagrosamente está vivo y resulta un placer para los sentidos. Según ella: «No se trata de decir que un vino es el más caro de un país, sino de que haya coleccionistas que así lo consideren y paguen por él».

Valduero, añade Yolanda, tiene una pasión: hacer vinos artesanales y convertir cada botella en una obra de arte. Nuestro éxito reside en la búsqueda incansable de la excelencia, nuestro lema es ciertamente agitador: «En la vida no hay que intentarlo, hay que conseguirlo, y por muy alta que sea la meta hay que creer en ello, pensando siempre en conseguirlo».

La naturaleza hace el resto, y la suerte acudió a su encuentro: «A la hora de elegir el terreno, la tierra donde caímos, en Ribera del Duero, es el epicentro de los mejores viñedos en la mejor zona para crear los mejores vinos. Y luego está el hábito de buscar la perfección. Somos perfeccionistas, y eso nos acerca a la excelencia».

VALDUERO LANTIGUA

Valduero Lantigua responde a lo que sugiere su apellido. Es exactamente eso, antiguas añadas, botellas muy especiales que Yolanda García Viadero ha ido guardando en el botellero familiar durante todos estos años.

«Realmente es una representación de la Ribera de Duero más longeva», asegura. «Añadas que tienen entre 25 y 30 años, lo que quiere decir que han estado dentro de la botella durante 15, 18 años, al menos». Según ella, cuando el amante del vino abre una de estas botellas, realmente está oliendo y degustando el tiempo que encierra un excelente vino.

«Es algo muy exclusivo, algo que no hay, que no te puedes encontrar. ¿Quién ha guardado tanto tiempo una o varias botellas en un botellero? Son vinos que están presentes, que guardan sus características primigenias y se han ido transformando para dar un vino sutil, elegante y que asombra, porque todavía mantiene indiscutiblemente las características de una Ribera de Duero excelente», explica.

Por supuesto, todo eso tiene un valor. Que aquellas uvas vendimiadas en 1991, por ejemplo, se hayan convertido en vino, y que ese vino haya perdurado durante todos estos años, 32 años, «realmente es algo excepcional, y por eso tiene ese valor, porque es excepcional y escaso».

VALDUERO POR EL MUNDO

Yolanda también habla de su Valduero 12 años, que, en varias añadas, ha llamado la atención internacionalmente. Valduero 12 años 2001 (2º mejor vino del mundo, Fine 2022 y Valduero 12 años 2004, 99 puntos WE, USA 2024). «Este vino es la cumbre de una idea», resume Yolanda García, y cuenta el proceso de selección y elaboración: «Dentro de un mismo viñedo hay zonas muy particulares cada año, y en esa zona tan particular (apenas media hectárea por viñedo), se marcan los individuos, las plantas y dentro de las plantas, los racimos. Seleccionamos dos de cada cepa, para hacerlo todo manualmente. Es un vino que no toca máquina alguna».

Y añade que «esa elección de la uva, tan pormenorizada, planta por planta, racimo por racimo, da un resultado bárbaro, que roza la excelencia. Yo creo que Pedro Ballesteros se dio cuenta: cuando haces algo muy bueno se aprecia, y si eres un master of wine como él, con más motivo». Pero, según Yolanda, «si cualquier persona sin conocimiento del vino tiene la oportunidad de probar unos 12 años, se da cuenta de que está ante a otra dimensión de vino. Y pone el foco en los coleccionistas. Si, además, se puede quedar con alguna botella en casa para ir viendo su evolución, ya es el éxtasis, es una maravilla».

Bodegas Valduero es pionera del vino hecho «a mano», y Yolanda García Viadero, la principal precursora de esta técnica. «Cuando la mente del ser humano se alía con una fuerte voluntad y además hay unas manos y una atención personal constantes, el resultado es excelente», explica. «Creo absolutamente en lo hecho a mano: significa seguir una idea y un camino de perfección, y eso se hace también con la emoción. Ahí, justamente en el hecho a mano está la idea, la emoción, el trabajo, la artesanía, el esfuerzo. Sí, yo creo en todo eso frente a un mundo absolutamente digitalizado como el de hoy. El ser humano es el creador del arte, es el creador de las cosas realmente excepcionales, excelentes”.

Valduero Lantigua 1991.

El vino ha llegado a República Dominicana de la mano de la prestigiosa CASA BRUGAL.