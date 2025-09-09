MIO Banreservas lanza una nueva pieza clave: su credencial Mastercard, para potenciar aún más la inclusión financiera
MIO, la innovadora fintech líder en inclusión financiera en República Dominicana, anuncia la expansión de su portafolio con la incorporación de la credencial de pago Mastercard a su cuenta digital o de pago electrónico Mio Banreservas.
Esta alianza estratégica permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de pago más flexible y con aceptación global, ampliando las oportunidades de pago en comercios físicos y digitales.
Impulsando la inclusión financiera
“La incorporación de la marca fortalece nuestra misión de ofrecer soluciones financieras innovadoras, permitiendo a los clientes de MIO Banreservas acceder a la red de Mastercard, reconocida por su tecnología de vanguardia en seguridad y cobertura global”. Así lo detalla Maximiliano Barr, Cofundador y Chief Commercial Officer de MIO, al destacar que se seguirán ofreciendo más opciones para que nuestros clientes manejen sus finanzas con seguridad y confianza, mediante soluciones adaptadas a las necesidades de nuestro mercado.
Beneficios de la tarjeta Mastercard MIO Banreservas:
• Acceso a promociones exclusivas: Beneficios especiales en comercios aliados de Mastercard brindando un valor agregado a los usuarios.
• Seguridad avanzada: Protección contra fraudes, robo, daño accidental y cobertura en caso de no entrega / y o entrega de la compra cubierta. Aplican términos y condiciones.
• Pagos sin contacto: la comodidad y rapidez de los pagos sin contacto hacen de cada transacción una experiencia ágil y eficiente acercando tu tarjeta o teléfono a la terminal
• Mayor aceptación global: permite realizar pagos en millones de comercios alrededor del mundo, facilitando transacciones tanto locales como internacionales.
Esta nueva opción estará disponible para todos los nuevos clientes MIO Banreservas, a partir de este mes de julio, con la asignación de la tarjeta sujeta a ciertas condiciones.
“Estamos orgullosos de ofrecer nuestra tecnología de vanguardia — que incluye pagos sin contacto y protección avanzada contra fraudes — para brindar una solución moderna que apoye a los dominicanos en su vida diaria, tanto en el país como en el extranjero” dijo Tomás Alonso, Country Manager de Mastercard para República Dominicana y Haití.
Para más información sobre cómo solicitar la nueva tarjeta MIO Banreservas con Mastercard, visita www.mio.com.do o descarga nuestra app desde Google Play o App Store.
Acerca de MIO:
MIO es un ecosistema digital que empodera a personas y negocios, permitiéndoles enviar y recibir dinero, pagar servicios, recargar minutos, retirar efectivo o realizar compras con tarjeta desde su móvil. A través de su ecosistema integrado —Billetera: Cuenta digital MIO Banreservas y MIO Negocios— ofrece soluciones tanto para el manejo personal de finanzas como para la recepción de pagos por parte de emprendedores y pymes.
Su misión es empoderar a negocios y personas mediante tecnología de vanguardia, con el fin de brindar una mejor experiencia. Está comprometido a promover una inclusión financiera real, ofreciendo soluciones accesibles que faciliten el manejo de las finanzas y contribuyan al crecimiento económico de todos.