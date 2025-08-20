El Sistema Coca-Cola apoya proyectos de conservación y reabastecimiento de agua en la República Dominicana

El Sistema Coca-Cola en la República Dominicana, compuesto por la Compañía Coca-Cola y su socio embotellador Bepensa Dominicana, ha apoyado de manera constante proyectos que buscan proteger y reabastecer las cuencas locales. A través de esfuerzos de conservación, reforestación y restauración de cuencas, el sistema ha reabastecido millones de litros de agua en el país.

Durante los últimos 10 años, estos esfuerzos se han implementado mediante el programa Aliados por el Agua, una iniciativa que respalda proyectos en zonas clave como Haina-Duey, Mahomita y Nizao. El programa adopta un enfoque integral para la restauración y conservación de cuencas, promoviendo una agricultura más sostenible, la reforestación y la resiliencia comunitaria.

La colaboración ha sido clave. Las intervenciones han sido llevadas a cabo por The Nature Conservancy, una organización que trabaja para proteger y restaurar ecosistemas que sustentan a las comunidades locales.

Microcuenca Haina-Duey

“Demostramos que cuando las comunidades, autoridades, organizaciones y el sector privado trabajan juntos, se pueden lograr resultados extraordinarios. Este proyecto pertenece a todos los Aliados por el Agua que han cuidado cada árbol plantado y cada fuente restaurada”, dijo Juan Amell, director de Asuntos Corporativos de Bepensa Dominicana.

La protección del agua no solo conserva un recurso vital, sino que también ayuda a generar oportunidades económicas. A través de un cultivo más responsable de cacao y otras prácticas agroforestales, el programa ha contribuido a la restauración del suelo, la prevención de la erosión y la mejora en la calidad de vida en comunidades rurales.

Hasta la fecha, el Sistema Coca-Cola, en colaboración con The Nature Conservancy, ha ayudado a restaurar 471 hectáreas en la provincia de San Cristóbal, en áreas conectadas a los ríos Nizao y Haina. Estas acciones se enfocan en mejorar la cobertura forestal para reducir la escorrentía superficial, apoyar la recarga de acuíferos y, así, regular el flujo del agua y mejorar su calidad para beneficiar a la comunidad local.

“El agua es esencial para las personas, los ecosistemas y es el ingrediente principal de nuestros productos. Por eso seguimos promoviendo una gestión más responsable del agua en nuestras operaciones, mejorando la eficiencia, tratando el agua adecuadamente y devolviéndola de forma segura a las comunidades”, señaló Lidia Castro, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Coca-Cola Caribe.

Jornada de reforestación

Castro también destacó que el Sistema ha contribuido activamente al desarrollo de mecanismos innovadores para la gestión sostenible del agua a largo plazo:

“Nos enorgullece haber sido parte de la fundación de Fondos de Agua en el país. Estos modelos muestran cómo podemos innovar en la manera de cuidar nuestras cuencas y ayudar a garantizar el acceso al agua segura hoy y en el futuro. Es una prueba más de que cuando unimos fuerzas, el impacto es mayor y más duradero”, agregó.

Como parte de su compromiso, el programa Aliados por el Agua también se presenta en contenido educativo compartido a través de la plataforma Vida Circular, con el objetivo de inspirar a más personas a adoptar hábitos más responsables respecto al uso del agua y la conservación de los recursos naturales.

“En Vida Circular, creemos que la educación ambiental es clave para impulsar un cambio real. Por eso nuestro compromiso conjunto con el Sistema Coca-Cola es brindar información y motivar la acción. Proteger el agua y los ecosistemas es responsabilidad de todos”, expresó Pedro Arias, gerente de Operaciones de ALPLA Centroamérica y el Caribe.

El Sistema Coca-Cola tiene como objetivo seguir impulsando alianzas, soluciones locales y educación para inspirar a más personas a convertirse en aliados del agua.