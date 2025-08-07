Pellerano & Herrera denuncia creación de contenido malicioso que busca dañar su reputación

La firma legal Pellerano & Herrera informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que ha identificado portales digitales anónimos que han sido activados recientemente con el aparente propósito de dañar la imagen profesional y moral de su socio gerente, Ricardo Antonio Pellerano, así como la trayectoria institucional de la firma.

Estos sitios, sin responsables identificados, presentan contenido malicioso, sesgado y anónimo, y constituyen una maniobra digital con claros fines reputacionales. Este tipo de acciones, además de éticamente reprochables, podrían constituir delitos conforme al marco legal vigente, incluyendo la difamación agravada, la suplantación digital y la violación a los derechos de marca y reputación comercial.

Pellerano & Herrera está tomando todas las medidas legales correspondientes para denunciar, documentar y perseguir esta acción ilícita, en coordinación con autoridades locales e instancias técnicas internacionales.

Reitera que su único sitio web oficial es www.phlaw.com, y que cualquier contenido o publicación proveniente de fuentes distintas no representa la posición ni refleja la veracidad de los hechos.

La firma legal agradece el respaldo y la confianza histórica de sus clientes, aliados y colegas del sector legal.

Canales de comunicación oficiales

Sitio web: www.phlaw.com

Correo electrónico: ph@phlaw.com

Teléfono: 809-541-5200

Redes sociales

Instagram y TikTok: @pelleranoherrera

X: @pelleranoh

LinkedIn, Facebook y Youtube: Pellerano & Herrera