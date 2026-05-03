Ministerio de Defensa realiza operativo médico en Montecristi y anuncia nueva escuela vocacional

El Ministerio de Defensa (MIDE) realizó un operativo médico y odontológico en el municipio de San Fernando de Montecristi, con el objetivo de brindar atención integral de salud a decenas de ciudadanos de esta demarcación.

La jornada, desarrollada en el Centro Educativo en Artes José Martín, incluyó consultas en múltiples especialidades médicas y odontológicas, entrega de medicamentos, elaboración de prótesis dentales y distribución de raciones alimenticias.

La actividad contó con la intervención del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, que anunció la construcción de una sede de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas en el municipio de San Fernando de Montecristi, iniciativa que abrirá nuevas oportunidades de formación técnica para los jóvenes de esta zona del país.

En ese sentido, explicó que estas escuelas ofrecerán capacitaciones en diversas áreas técnicas y ocupacionales que facilitan la inserción laboral, el emprendimiento y la generación de ingresos en las comunidades.

Asimismo, precisó que el proyecto ya cuenta con los terrenos asignados y se encuentra en la fase final de diseño y elaboración de planos, incluyendo el levantamiento y análisis de las necesidades y oportunidades laborales de la zona, con el objetivo de definir una oferta académica alineada a la realidad productiva local y a las demandas del mercado.

La jornada fue llevada a cabo junto a la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas y el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Odontólogos realizan labores durante operativo del Ministerio de Defensa en Montecristi.Fuente externa

El acto de apertura estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, quien estuvo acompañado por la gobernadora civil de la provincia de Montecristi, Leissa Cruz Polanco, y el senador de la provincia, Bernardo Alemán, junto a otras autoridades civiles y militares.