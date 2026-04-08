Rafael Santos liderará misión clave en elecciones de Perú

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos Badía, fue invitado a participar como jefe de misión de observación internacional en las elecciones presidenciales de Perú.

Estas están programadas para el próximo 12 de abril, en representación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Cpppal).

La invitación fue realizada por el senador mexicano Alejandro Moreno, presidente de la Copppal destacó la trayectoria, seriedad y reconocimiento internacional del funcionario dominicano, al considerarlo una figura idónea para liderar este proceso de acompañamiento electoral.

Durante el encuentro, también participó el vicepresidente de la organización, Fausto Liz, quien junto a Moreno acompañará la misión que contará con una amplia delegación internacional.

“Esta misión de observación internacional es fundamental para fortalecer el proceso político y de transición democrática en la hermana república del Perú”, expresó Moreno, al tiempo que valoró como un “enorme privilegio” contar con Santos Badía para encabezar la misión.

Santos Badía, quien además es miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), estará al frente de una delegación compuesta por más de 100 observadores provenientes de más de 30 países de América Latina, el Caribe y Europa. Ellos participarán en un amplio programa de trabajo previo que incluye encuentros con autoridades electorales, candidatos presidenciales, representantes empresariales y fuerzas institucionales del país sudamericano.

Asimismo, se informó que la misión iniciará formalmente el 9 de abril, con una agenda que busca garantizar la transparencia, el fortalecimiento institucional y el respeto a los procesos democráticos en el Perú.

El ministro del Mescyt, Santos Badía, agradeció la distinción y reiteró su compromiso con la democracia y la cooperación regional, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para consolidar el diálogo y la estabilidad política en América Latina.

La delegación también contará con la participación de representantes académicos dominicanos, incluyendo presidentes de asociaciones de rectores universitarios, el Colegio de Notarios y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), lo que refuerza el carácter técnico y plural de la misión.

Con esta designación, la República Dominicana fortalece su presencia en escenarios internacionales vinculados a la promoción de la democracia, el Estado de derecho y la cooperación entre naciones.