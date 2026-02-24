Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Noticias

Celebran aniversarios episcopales con eucaristía de acción de gracias

Eucaristía de acción de gracias

Eucaristía de acción de graciasFuente externa

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

Fue celebrada una eucaristía en acción de gracias por el 48° aniversario de Ordenación Episcopal del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Arzobispo Emérito de Santo Domingo, y el 9° aniversario de Ordenación Episcopal del monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo.

La misa fue presidida por Morel Diplán y concelebrada por sacerdotes amigos en la Residencia del Cardenal López Rodríguez.

Durante la celebración se elevaron acciones de gracias a Dios por la entrega generosa, el testimonio fiel y el servicio a la Iglesia de ambos prelados, pidiendo que el Señor continúe bendiciendo su ministerio.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados