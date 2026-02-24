Celebran aniversarios episcopales con eucaristía de acción de gracias

Fue celebrada una eucaristía en acción de gracias por el 48° aniversario de Ordenación Episcopal del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Arzobispo Emérito de Santo Domingo, y el 9° aniversario de Ordenación Episcopal del monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, Arzobispo Coadjutor de Santo Domingo.

La misa fue presidida por Morel Diplán y concelebrada por sacerdotes amigos en la Residencia del Cardenal López Rodríguez.

Durante la celebración se elevaron acciones de gracias a Dios por la entrega generosa, el testimonio fiel y el servicio a la Iglesia de ambos prelados, pidiendo que el Señor continúe bendiciendo su ministerio.