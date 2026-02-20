Roberto Ángel presenta campaña “Los dominicanos nos reconocemos” en Jimaní y Barahona

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, presentó en las provincias de Independencia y Barahona la campaña “Los dominicanos nos reconocemos”, con un mensaje orientado a reafirmar la dominicanidad y a promover el reconocimiento, la preservación y la proyección de la identidad cultural desde la vida cotidiana.

La agenda incluyó dos encuentros, uno en Jimaní y otro en Barahona, ambos centrados en la presentación pública de la iniciativa y en su enfoque de pertenencia: la dominicanidad entendida como una expresión viva que se manifiesta en el lenguaje, las costumbres, los códigos compartidos y los espacios de convivencia.

En cada localidad se desarrolló el conversatorio “El poder de las buenas palabras”, concebido como antesala de diálogo comunitario y reflexión colectiva.

La primera actividad tuvo lugar en el salón de actos de la Alcaldía de Jimaní, en la provincia Independencia, en la cual estuvieron presentes la gobernadora, Mercedes Novas; el senador Dagoberto Rodríguez Adames; la encargada provincial de Cultura, Fátima Santana; y el alcalde de La Descubierta, Gregorio de Jesús Ramírez, a quienes acompañó el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez.

Dicho evento contó con la asistencia de estudiantes del Liceo María Trinidad Sánchez.

Tras el mencionado conversatorio, Salcedo encabezó la presentación formal de la campaña “Los dominicanos nos reconocemos”, que incluyó la proyección de un audiovisual introductorio y la explicación de su concepto como invitación a reconocerse en el otro y asumir un compromiso activo con la cultura.

De su lado, la segunda actividad tuvo lugar en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, donde también se llevaron a cabo tanto el conversatorio como la exposición y lanzamiento de la campaña, con una notable afluencia de estudiantes.

En la misma se contó con la presencia de la gobernadora provincial, Oneida Féliz Medina; el alcalde del municipio cabecera, Míctor Fernández; y el senador Moisés Ayala.

Por su parte, la iniciativa fue presentada como el anuncio principal de la jornada: un esfuerzo por visibilizar los elementos de la memoria colectiva y fortalecer el sentido de pertenencia, bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura de promover, resguardar y transmitir la identidad cultural a las futuras generaciones.