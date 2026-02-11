Grupo de Medios Panorama y la UCSD firman alianza para impulsar formación académica en comunicación

El Grupo de Medios Panorama y la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) establecieron una alianza estratégica orientada al intercambio de experiencias y la ejecución de programas académicos que contribuyan al desarrollo del conocimiento y a la formación de profesionales altamente capacitados en el área de la comunicación y disciplinas afines.

En el marco de este acuerdo de colaboración, los estudiantes de las escuelas de Comunicación Social y Publicidad de la UCSD podrán realizar pasantías en las distintas áreas operativas del Grupo de Medios Panorama, incluyendo redacción, producción, edición, diseño gráfico y gestión de contenidos digitales.

Estas pasantías procuran acercar a los estudiantes al ejercicio real del periodismo, la comunicación estratégica, la producción audiovisual y los entornos digitales, alineando cada vez más la academia con las dinámicas actuales y modernas de los medios de comunicación.

Como parte del compromiso institucional, el Grupo de Medios Panorama auspició la creación de la Sala de Redacción Grupo Panorama dentro del campus de la UCSD, concebida como un centro de aprendizaje y práctica para la formación en periodismo, comunicación y producción audiovisual y contenidos digitales.

Esta sala, destinada al desarrollo de prácticas formativas y actividades de capacitación, fortalece la experiencia educativa de los estudiantes y su vinculación directa con el ejercicio profesional.

El convenio fue suscrito por el rector de la universidad, reverendo padre doctor José Luis de la Cruz, y por el CEO del Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina, quienes coincidieron en destacar el alcance de esta alianza como un paso significativo para la formación de profesionales y ciudadanos con pensamiento crítico, comprometidos con el desarrollo social y el fortalecimiento institucional del país.

El rector de la Universidad Católica Santo Domingo definió el acuerdo como una iniciativa que refuerza el compromiso de la academia con la formación integral de sus estudiantes.

El padre reverendo De la Cruz destacó que la alianza abre espacios para una formación cada día más aplicada y contextualizada, al tiempo que fortalece la misión educativa de la UCSD.

“Creemos firmemente en la importancia de establecer alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico, la responsabilidad social y la preparación de profesionales con conocimientos prácticos, con sólidos valores y competencias”, añadió.

De su lado, Miguel Medina, CEO del Grupo de Medios Panorama, subrayó que este acuerdo forma parte de la visión institucional del grupo de apoyar la educación y el desarrollo de las nuevas generaciones de comunicadores.

“Para Grupo de Medios Panorama, esta alianza representa una oportunidad de aportar nuestra experiencia al ámbito académico y de contribuir activamente a la formación de las nuevas generaciones de comunicadores y de profesionales de las áreas afines”, afirmó.

En el marco de este acuerdo, la UCSD ofrecerá facilidades académicas y beneficios institucionales a los colaboradores del Grupo de Medios Panorama, que incluyen el acceso a talleres y diplomados, programas de grado, así como condiciones preferenciales para el uso de espacios universitarios y servicios especializados.

La Universidad Católica Santo Domingo es una comunidad académica que, de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales.

En tanto, Grupo de Medios Panorama es una red multimedia de República Dominicana integrada por el canal de televisión VTV 32, la emisora radial Panorama FM 96.9, el periódico impreso y digital Panorama, así como sus plataformas digitales, los cuales contribuyen a la difusión de contenidos educativos, culturales y de interés social, fortaleciendo el acceso ciudadano al conocimiento.