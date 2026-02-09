Merca Jumbo llega a Cienfuegos, en Santiago

Merca Jumbo celebra la inauguración de su primera tienda en Santiago, marcando un nuevo paso en la expansión con su concepto de supermercado cercano, confiable y diseñado para ofrecer productos frescos y de calidad al mejor precio todos los días.

Ubicada en Monte Rico, Cienfuegos, esta séptima sucursal inaugurada en apenas año y medio, representa la llegada de Merca Jumbo a Santiago con una propuesta clara: ser el mejor vecino de la comunidad, brindando una experiencia de compra práctica, ágil y agradable.

La tienda ofrece espacios amplios, cómodos y accesibles, pensados para que hacer las compras diarias sea una experiencia sencilla y eficiente. Su formato de autoservicio y su surtido variado, que incluye marcas propias, exclusivas y reconocidas del mercado, garantizan frescura, calidad y conveniencia en cada visita.

Zamira Guerrero, Katy Castillo, Gerónima González, la niña Zoe Estévez, Amalia Vega y Julio CastilloCORTESíA DE LOS ANFITRIONES