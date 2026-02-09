Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Merca Jumbo llega a Cienfuegos, en Santiago

  • Su edificación consta de espacios amplios, cómodos y accesibles, pensados para que hacer las compras diarias sea una experiencia sencilla y eficiente.
Avelino Cuadra, José Miguel González, Santiago Cuadra y Rodrigo González.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTIAGO 

Merca Jumbo celebra la inauguración de su primera tienda en Santiago, marcando un nuevo paso en la expansión con su concepto de supermercado cercano, confiable y diseñado para ofrecer productos frescos y de calidad al mejor precio todos los días.

Ubicada en Monte Rico, Cienfuegos, esta séptima sucursal inaugurada en apenas año y medio, representa la llegada de Merca Jumbo a Santiago con una propuesta clara: ser el mejor vecino de la comunidad, brindando una experiencia de compra práctica, ágil y agradable.

La tienda ofrece espacios amplios, cómodos y accesibles, pensados para que hacer las compras diarias sea una experiencia sencilla y eficiente. Su formato de autoservicio y su surtido variado, que incluye marcas propias, exclusivas y reconocidas del mercado, garantizan frescura, calidad y conveniencia en cada visita.

Zamira Guerrero, Katy Castillo, Gerónima González, la niña Zoe Estévez, Amalia Vega y Julio Castillo

Momento de la bendición de Merca Jumbo, en Santiago Oeste

