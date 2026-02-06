Dante Ozuna Mercedes deposita candidatura para representar a jueces de paz ante Consejo del Poder Judicial

El magistrado Dante Ozuna Mercedes depositó su candidatura para optar por la representación de los jueces de paz ante el Consejo del Poder Judicial, conforme al calendario y a los procedimientos establecidos por el Comité Electoral.

El depósito se realizó en la sede de la Suprema Corte de Justicia, con la presencia de jueces de distintas demarcaciones del país, quienes acompañaron el proceso como muestra del interés que ha generado esta elección dentro del estamento judicial.

Ozuna Mercedes, juez de carrera con más de 15 años de servicio en el Poder Judicial, expresó que su postulación responde a la necesidad de una representación cercana, responsable y comprometida con la institucionalidad, en apego a los principios que rigen la función pública y la administración de justicia.

Su candidatura se sustenta en el lema “Merecemos voz y representación. Es hora de ser parte”, y plantea como ejes fundamentales el fortalecimiento de la carrera judicial, la aplicación de reglas claras y objetivas en los procesos de ascenso, traslado y suplencias, así como una representación con rendición de cuentas ante el colectivo de jueces de paz.

La elección de los representantes ante el Consejo del Poder Judicial está contemplada en la Constitución de la República y en las leyes vigentes, como un mecanismo para garantizar la participación de los distintos niveles de la judicatura en el órgano encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial.