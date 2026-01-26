Escuelas Vocacionales del Ministerio de Defensa inician Ciclo Patriótico con homenaje a Duarte

La Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV) realizó un emotivo acto conmemorativo en honor al natalicio del General Juan Pablo Duarte y Díez, Padre de la Patria. La ceremonia, cargada de patriotismo y solemnidad, se llevó a cabo como parte del inicio del Ciclo Patriótico, promovido por el Ministerio de Defensa (MIDE).

Las actividades iniciaron con la izada de la Bandera Nacional y la interpretación del Himno Nacional, a cargo de la Banda de Música del Ejército de la República Dominicana. El acto estuvo encabezado por el coronel José Ramón Reyes Suárez, FARD., director general de la DIGEV, quien estuvo acompañado por el coronel Sócrates Suazo Ruiz, ERD., director general de Historia Militar del Ministerio de Defensa; el señor Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP); y Hernani Aquino, director de RD por lo Alto. Asimismo, participaron miembros de la Plana Mayor, personal administrativo, docentes y estudiantes, quienes se unieron a este tributo que destacó el legado histórico de Duarte.

Durante su intervención, el coronel Reyes Suárez dejó formalmente iniciado el Ciclo Patriótico 2026, destacando que este espacio tiene como objetivo fortalecer la conciencia nacional y exaltar los valores cívicos y patrióticos en docentes y estudiantes, rindiendo homenaje a los hombres y mujeres que forjaron los cimientos de la República Dominicana. En ese sentido, reafirmó el compromiso de la institución con la formación de ciudadanos íntegros, conscientes de su historia y comprometidos con los principios que sostienen la nación.

Asimismo, resaltó que el Ciclo Patriótico se desarrollará a través de diversas actividades en las 31 escuelas vocacionales a nivel nacional, constituyendo una oportunidad para reflexionar sobre el patriotismo, la responsabilidad ciudadana y el amor por la patria, en coherencia con la visión y el respaldo del señor ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD. Al conmemorar el 213 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte y Díez, exhortó a continuar fortaleciendo el espíritu patriótico, inspirados en los ideales de libertad, justicia y dignidad que legó el Padre de la Patria.

Durante la actividad, el Licdo. Juan Pablo Uribe, presidente de la CPEP, realizó entrega de una medalla de reconocimiento del 180 aniversario de la Independencia Nacional al coronel Reyes Suárez, por sus aportes realizados en favor de la difusión del patriotismo a través de la educación, destacando la trascendencia del del Ciclo Patriótico de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV), valorando este espacio como una oportunidad para fortalecer la identidad nacional y el amor por la patria.

De igual manera, el coronel Sócrates Suazo, director general de Historia Militar del Ministerio de Defensa, ofreció una reseña histórica sobre la vida del General Juan Pablo Duarte, destacando los ideales que dieron forma a la independencia nacional.

Asimismo, resaltó la conmemoración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte y Díez como un momento propicio para reflexionar sobre los ideales de libertad, justicia y dignidad que dieron origen a la República Dominicana, así como la importante trayectoria histórica de la DIGEV en la formación de ciudadanos íntegros y comprometidos con los valores cívicos y patrióticos de la nación.

La actividad incluyó una emotiva ofrenda floral a cargo de los estudiantes Angely García Alcántara y José Sánchez, un toque de silencio en honor a todos los héroes independentistas, así como una semblanza sobre la vida y legado de Juan Pablo Duarte, presentada por la estudiante Suleiky Yonairy Medrano Corcino.

En un momento emotivo, el coronel Reyes Suárez realizó entrega de un certificado de reconocimiento al Lic. Juan Pablo Uribe, por sus continuos aportes a la difusión del conocimiento histórico, valores e identidad nacional, realizados a nuestras Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a través de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.

El evento concluyó con la entonación del Himno a Juan Pablo Duarte y el Himno de la DIGEV, reafirmando los valores patrióticos que definen a la institución y su firme compromiso con la educación y el fortalecimiento de la identidad nacional.