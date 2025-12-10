Explosión por fuga de gas deja varios heridos en edificio del sector Villa Marina

Una explosión provocada presuntamente por una fuga de gas en un apartamento del segundo nivel de la torre Intempo, ubicada en el sector Villa Marina, del Distrito Nacional, dejó al menos cinco personas heridas la noche de este miércoles, según informaron las autoridades del Cuerpo de Bomberos.

El general José Luis Frometa Herasme, jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, declaró que el estallido del incendio se registró alrededor de las 8:25 de la noche, afectó la estructura del edificio que cuenta con seis pisos, donde varias paredes quedaron agrietadas.

Residentes relataron que tras escuchar la detonación corrieron para auxiliar a los lesionados, entre ellos una mujer de nacionalidad china y un hombre haitiano, quienes resultaron con quemaduras y heridas graves en las extremidades por el impacto y los cristales.

Los bomberos explicaron que al llegar al lugar ya algunas víctimas habían sido trasladadas por el Sistema 9-1-1 para recibir atenciones médicas, por lo que la cifra exacta continúa en verificación.

No obstante, confirmaron que una de las personas presenta una pierna rota, y quemaduras graves.

Debido a los daños estructurales, las autoridades ordenaron la evacuación total del edificio y recomendaron a los residentes de los niveles superiores no entrar a sus viviendas hasta que culminen las evaluaciones técnicas.

Asimismo, indicaron que la explosión afectó cristales de edificios vecinos y demás alrededores.

El Departamento Técnico de los Bomberos investiga las causas definitivas de la explosión, aunque vecinos señalaron que percibieron un fuerte olor a gas momentos antes del incidente.