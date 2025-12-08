Declaran en 'estado de emergencia' mercado de Dajabón por participación masiva de haitianos

Ante la participación masiva de compradores y vendedores haitianos en el Mercado Fronterizo de Dajabón el alcalde por Santiago Riveron declaró en estado de emergencia la plaza comercial tras el espacio ser abarrotado de haitianos dificultando la movilización en el área.

Santiago Riveron dijo que ya en el mercado no cabe un solo comprador o vendedor más y que en los últimos meses ha visto cómo se ha incrementado la gran cantidad de compradores y visitantes al área comercial y eso ha sido lo que prácticamente a colapsado la Plaza Binacional.

“Por lo que pedimos por favor, por quinta vez a nuestro presidente a nuestro gobierno que intervenga el Mercado Fronterizo de Dajabón, ¡Estamos declarando el mercado de Dajabón en estado de emergencia!”, dijo Riveron.

El alcalde dijo que el mercado binacional necesita la intervención del Gobierno por lo que pide la ampliación de la plaza urgentemente.

La actividad comercial ha aumentado en los últimos meses luego de que se agudizara aún más la crisis e inseguridad en la parte sur de Haití, donde miles haitianos han tenido que emigrar al norte de su país huyendo a las pandillas que mantienen el control en gran parte de Puerto Príncipe.