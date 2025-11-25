Participan en marcha por la familia en Azua

La mañana de este lunes en Azua se vistió de fe y compromiso. Miles de azuanos se unieron en una impresionante manifestación de unidad durante la tradicional caminata “Un Paso por Mi Familia”, organizada por la Iglesia Católica.

El evento no fue solo un recorrido; fue un vibrante testimonio de la resiliencia y los valores que cimentan a la sociedad dominicana.

Guiados por la inspiradora presencia de monseñor José Grullón Estrella, obispo emérito, y el padre Duván López, vicario episcopal de Azua, una marea humana recorrió a pie más de 10 kilómetros, infundiendo esperanza en cada paso a través de los diversos sectores de la ciudad.

El recorrido se inició puntualmente a las 8:00 de la mañana desde la Universidad Tecnológica del Sur (Utesur) y culminó majestuosamente en el Parque Duarte con una solemne misa de acción de gracias.

Tras una extensa jornada que atravesó barrios claves como La Cuchilla, El Hoyo y la 27 de Febrero, el sentimiento de los organizadores fue unánime: la jornada fue un éxito rotundo.

“La familia es la primera y más crucial escuela de amor, donde se aprende a amar y ser amado, a respetar y ser respetado,” enfatizaron los portavoces. “Es el fundamento irremplazable no solo para la Iglesia, sino para el Estado y la sociedad entera, tal como lo consagra el Artículo 55 de nuestra Constitución”.

En un momento histórico donde los desafíos sociales y económicos acechan, esta caminata se erigió como un poderoso llamado de atención sobre el rol vital de la familia como núcleo de desarrollo integral y protector de la identidad cultural.

un lema de solidaridad y oración

Este año, la motivación trascendió la defensa de los valores para abrazar la solidaridad comunitaria. “Nos unimos en oración por todas las comunidades afectadas por las lluvias del huracán Melissa”.