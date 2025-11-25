DGA marca récord con 700 empresas en programa OEA

La Dirección General de Aduanas (DGA) certificó a 15 nuevas empresas en el programa de Operador Económico Autorizado (OEA), alcanzando, el país, un hito de 700 empresas acreditadas bajo este esquema de cumplimiento y seguridad en la cadena logística.

De las nuevas certificaciones, ocho corresponden al régimen OEA Simplificado y siete a la categoría OEA Internacional, fortaleciendo la confianza y la transparencia de las operaciones comerciales del país.

Al encabezar el acto, el director general de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, destacó que “el programa OEA demuestra lo mejor que podemos hacer como Estado dominicano. Hoy, al superar la cifra de 700 certificaciones, reafirmamos que somos líderes en la región, capaces de hacer las cosas con integridad, continuidad y excelencia”.

Sanz Lovatón expresó que “este avance refleja el futuro del comercio dominicano”, al consolidar un sistema más seguro, competitivo y confiable para los socios comerciales del país.

El director, también, resaltó la importancia de promover la certificación entre más empresas: “Díganle a sus socios, a sus clientes. Cada certificado OEA es una prueba de que se pueden hacer negocios con seguridad, planificación y confianza”.

Durante la entrega, 29 empresas renovaron sus certificados, los cuales son revisados cada dos años. De estas, 11 revalidaron su estatus Simplificado y 18 su categoría Internacional.

La subdirectora general de Aduanas, Lucía Zorrilla, felicitó a las empresas acreditadas y reconoció el trabajo del equipo del programa OEA, destacando que esta certificación acredita “el cumplimiento de estándares de seguridad, integridad y buenas prácticas empresariales”.

Señaló que el programa avanza gracias al trabajo conjunto entre la Aduana y el sector privado, promoviendo una cultura de cumplimiento voluntario y colaboración permanente.

En representación de las empresas revalidadas, Manuel Machado, gerente general de Almafrío SRL, dio testimonio sobre cómo la certificación OEA ha sido determinante para fortalecer los procesos logísticos y operativos de la compañía.

“Gracias a este programa hemos logrado reducir costos, optimizar procesos y mejorar los tiempos de nuestra cadena logística. Esto se traduce en mayor calidad, precisión y seguridad para nuestros clientes”, indicó Machado.

Las nuevas certificaciones OEA Internacional fueron otorgadas a las empresas: Comercial Abreu, Congelados Express AH SRL, Congelados AM, Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, Reid & Compañía S. A., Terratrans Logistics SRL y WAT Insumos.

Mientras que las nuevas certificaciones OEA Simplificado correspondieron a: CCT Critical Care Technologies SRL, Corporación para el Desarrollo de la Seguridad y Defensa (CODESED) SRL, Compañía de Electricidad de Bayahíbe (CEB), Conelec SRL, Daniel Espinal SAS, Dynamic Solutions Global SRL, Señor Vino SRL y Tony Manzana SRL.

Sobre el programa OEA

El Operador Económico Autorizado (OEA) es una iniciativa internacional promovida por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que reconoce a las empresas que cumplen altos estándares de seguridad, trazabilidad y buenas prácticas en su cadena logística. Las compañías certificadas como OEA reciben beneficios como una mayor agilidad en sus operaciones, menos inspecciones físicas y documentales, reconocimiento internacional en los países con acuerdos de reciprocidad y un fortalecimiento significativo de su competitividad y confianza comercial.