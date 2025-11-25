Bancos sugieren compras seguras en Viernes Negro

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) llamó a los consumidores a reforzar sus medidas de seguridad al realizar compras en línea durante el Black Friday y la temporada navideña, períodos en los que aumentan las transacciones digitales y, con ellas, los intentos de fraude y robo de información.

La ABA recordó que los ciberdelincuentes aprovechan el incremento de las ofertas y del comercio electrónico para lanzar campañas de estafa, phishing y suplantación de identidad, por lo que es fundamental mantener una actitud preventiva y aplicar buenas prácticas de seguridad digital.

Entre las principales recomendaciones, la ABA sugirió utilizar contraseñas únicas y robustas, sin repetirlas entre distintas plataformas, así como activar la autenticación en dos pasos, sobre todo en cuentas de correo, banca en línea y tiendas digitales.

En un documento de prensa que recoge recomendaciones de su Comité de Ciberseguridad, el gremio instó a verificar la autenticidad de las tiendas y realizar compras solo en sitios web cuya dirección inicie con https:// y que muestren el candado de seguridad.

La entidad recomendó desconfiar de promociones que aparenten ser demasiado buenas, así como los comentarios de otros usuarios sobre los productos y el negocio con el que pretende realizar la transacción.