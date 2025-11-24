Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Noticias

La Iglesia de Jesucristo invita a sumarse a su campaña de Navidad “Ilumina el Mundo”

La campaña “Ilumina el Mundo” es más que un evento: es una respuesta al vacío espiritual que deja el exceso de lo material

La campaña “Ilumina el Mundo” es más que un evento: es una respuesta al vacío espiritual que deja el exceso de lo materialFuente externa


Santo Domingo, RD

En una época en la que la Navidad se ve cada vez más dominada por el consumismo y lo material, y donde la verdadera razón de esta celebración tiende a desvanecerse, la Iglesia de Jesucristo hace un llamado a las familias y comunidades del Caribe a recuperar el sentido espiritual de estas fechas.

Con el lanzamiento oficial de la campaña “Ilumina el Mundo”, que se celebrará del 1 al 25 de diciembre, la Iglesia busca reconectar a las personas con Jesucristo, recordando que Él es el centro de la Navidad. Bajo el lema “Experimentemos Su Luz”, la iniciativa invita a vivir estas semanas con propósito, a través de actos de servicio, solidaridad y amor.

Durante el período de la campaña en la República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, Guyana, Barbados, Trinidad y Tobago y muchos otros rincones de la región del Caribe, se llevarán a cabo proyectos de ayuda social en comunidades vulnerables, actividades de integración con familias y organizaciones locales, y jornadas de voluntariado abiertas a toda la población. Las familias y el público en general están invitados a nuestros centros de adoración a participar en las reuniones dominicales durante diciembre y, de manera especial, a celebrar la Natividad el domingo 21 de diciembre, compartiendo con amigos y vecinos el verdadero espíritu de la Navidad.

Asimismo, se invita a visitar la página oficial LaIglesiadeJesucristo.org, donde se ofrecen recursos, ideas y guías prácticas para enriquecer la experiencia navideña en los hogares y comunidades.

La campaña “Ilumina el Mundo” es más que un evento: es una respuesta al vacío espiritual que deja el exceso de lo material. Es una invitación a vivir la Navidad con amor, esperanza y bondad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y permitiendo que Su luz ilumine nuestras vidas y comunidades.

Avatar Redacción Listín Diario

Redacción Listín Diario

Ver más

Tags relacionados