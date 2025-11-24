La Iglesia de Jesucristo invita a sumarse a su campaña de Navidad “Ilumina el Mundo”

En una época en la que la Navidad se ve cada vez más dominada por el consumismo y lo material, y donde la verdadera razón de esta celebración tiende a desvanecerse, la Iglesia de Jesucristo hace un llamado a las familias y comunidades del Caribe a recuperar el sentido espiritual de estas fechas.

Con el lanzamiento oficial de la campaña “Ilumina el Mundo”, que se celebrará del 1 al 25 de diciembre, la Iglesia busca reconectar a las personas con Jesucristo, recordando que Él es el centro de la Navidad. Bajo el lema “Experimentemos Su Luz”, la iniciativa invita a vivir estas semanas con propósito, a través de actos de servicio, solidaridad y amor.

Durante el período de la campaña en la República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, Guyana, Barbados, Trinidad y Tobago y muchos otros rincones de la región del Caribe, se llevarán a cabo proyectos de ayuda social en comunidades vulnerables, actividades de integración con familias y organizaciones locales, y jornadas de voluntariado abiertas a toda la población. Las familias y el público en general están invitados a nuestros centros de adoración a participar en las reuniones dominicales durante diciembre y, de manera especial, a celebrar la Natividad el domingo 21 de diciembre, compartiendo con amigos y vecinos el verdadero espíritu de la Navidad.

Asimismo, se invita a visitar la página oficial LaIglesiadeJesucristo.org, donde se ofrecen recursos, ideas y guías prácticas para enriquecer la experiencia navideña en los hogares y comunidades.

La campaña “Ilumina el Mundo” es más que un evento: es una respuesta al vacío espiritual que deja el exceso de lo material. Es una invitación a vivir la Navidad con amor, esperanza y bondad, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y permitiendo que Su luz ilumine nuestras vidas y comunidades.