Junta de Retiro fortalece lazos de cooperación y agradece a HAPCOA por su apoyo en beneficio de los militares retirados

En el marco de la conmemoración del 95.º aniversario de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), la institución expresó su más profundo agradecimiento a la Hispanic American Police Command Officers Association (HAPCOA) y a la delegación de Hapcoa Faith and Blue por sus valiosos aportes destinados a mejorar la calidad de vida de los militares retirados y sus familiares.

La Hispanic American Police Command Officers Association (HAPCOA), fundada en 1973 en Estados Unidos, es la organización de mando policial hispano más antigua de ese país. Su misión se centra en fortalecer la confianza entre las autoridades y las comunidades a través de actividades sociales, programas de ayuda y apoyo a veteranos militares y policiales.

La comitiva internacional estuvo integrada por altos oficiales policiales retirados e instructores de la Policía de Baltimore, Maryland y de Nueva York. —entre ellos el Capitán Alfredo Cádiz Burgos, el Teniente Melvin Jurado y el Detective Miguel Rodríguez— así como por el Federal Government Consultant, Art Estopinan, y los veteranos Dr. Rafael Mota y Félix Trocha.

Tras participar en los actos conmemorativos de la izada de bandera y la misa de acción de gracias, los distinguidos visitantes compartieron con el presidente de la JRFPFFAA, general de brigada Pablo Roberto Jiménez Sánchez, ERD, un almuerzo especial que simbolizó hermandad, gratitud y unidad entre ambas instituciones. Durante el encuentro se reconoció el firme compromiso de HAPCOA con la familia militar dominicana y su contribución al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de seguridad y bienestar social.

En esta ocasión, se destacaron las importantes donaciones realizadas por HAPCOA y Hapcoa Faith and Blue, consistentes en insumos médicos esenciales como sillas de ruedas, camas de hospital, muletas, bastones, inodoros para adultos mayores, andadores, batas quirúrgicas y otros equipos destinados a mejorar las condiciones de salud y movilidad de los pensionados.

Estos aportes han sido incorporados de manera directa a las jornadas sociales que desarrolla la Junta de Retiro en diversas comunidades, impactando positivamente a cientos de pensionados, viudas y tutores que reciben asistencia médica, alimentos, medicamentos y otros recursos esenciales gracias a esta valiosa cooperación.

El general Jiménez Sánchez otorgó reconocimientos especiales a los miembros de la comitiva, resaltando su solidaridad, vocación de servicio y su apoyo constante a quienes dedicaron su vida al honor y la defensa de la Patria. Asimismo, reiteró su agradecimiento al señor Alex Zunca, presidente internacional de HAPCOA; al Capitán de Fragata Yeimy Benjamín Moreta Mota; y al señor Alberto de la Rosa, por su entrega y compromiso humanitario.

Con esta significativa visita y el fortalecimiento de los lazos fraternos, la Junta de Retiro reafirma su misión de velar por el bienestar de quienes un día cuidaron de todos, consolidando alianzas internacionales que elevan el alcance y el impacto de sus programas sociales.