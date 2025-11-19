Banco Santa Cruz y Price Smart se unen en alianza

Ejecutivos del Banco Santa Cruz y PriceSmart presentaron las nuevas tarjetas de crédito Visa en sus versiones Personal y Negocios, proyectadas para ofrecer mayores beneficios a los Socios de los Clubes.

Rafael Jiminian, vicepresidente ejecutivo de la entidad bancaria y Gustavo Turquía gerente general de Visa destacaron que esta unión fortalece la oferta financiera local y proporciona ventajas como tecnología contactless, doble saldo en pesos y dólares retornando hasta un 6% de Smartcash en compras dentro de Princesmart.

La tarjeta está disponible para clientes personales y de negocios, incorporando además Click to Pay y las protecciones de Visa. Con esta propuesta, Princesmart refuerza su compromiso de agregar valor a la membresía de sus socios.

Marco Decormis George ReynosoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES