Director de Aduanas se reúne con la gobernadora de Nueva York para fortalecer vínculos comerciales con RD

El director general de Aduanas de la República Dominicana, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, con el propósito de fortalecer los lazos comerciales y explorar nuevas oportunidades de colaboración entre ambas jurisdicciones.

En el encuentro, la gobernadora Hochul estuvo acompañada por Ángel Vásquez, secretario de Relaciones Sindicales; Edgar Santana, secretario ejecutivo; Hope Knight, comisionada de Desarrollo Comercial; y el asambleísta de origen dominicano George Álvarez, representante del Distrito 78 de la ciudad de Nueva York. Por parte de la delegación dominicana participaron los subdirectores de Aduanas, Ángel Encarnación y Daniel Peña; y el diputado Ignacio Aracena.