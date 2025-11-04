Militares venezolanos destruyen campamento vinculado a minería ilegal en el sur del país

Militares venezolanos destruyeron un campamento vinculado a la minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), informó este martes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

A través de una publicación en Instagram, el funcionario detalló que en el lugar, cercano a una comunidad indígena, fueron hallados 200 litros de gasolina, 158 metros de manguera de alta presión, ocho motores de succión de agua, cinco caracoles mineros (sombreros de cabeza), dos alfombras usadas como tamiz, diez tubos PVC, así como una rejilla metálica.

"Todo el material y equipo fueron incinerados en el lugar de los hechos, lo que sirve de soporte logístico para la depredación del medio ambiente en las actividades de minería ilegal, prohibidas por el Estado venezolano", añadió.

Hernández Lárez no precisó si hubo detenidos en el operativo.

El domingo, el jefe militar informó de la destrucción de materiales de minería ilegal que permanecían ocultos en la vegetación de un sector del municipio Atabapo, en Amazonas.

El general de división venezolano Antonio Hernández Larez, jefe del REDI de Caracas.by Matias Delacroix

El funcionario dijo entonces que se encontraron 400 litros de gasolina, tres motores de succión de agua, 50 metros de manguera de alta presión, entre otros materiales que fueron "incinerados en el lugar".

Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana -que comprende, además de Amazonas, los estados Bolívar y Delta Amacuro- alberga "gran biodiversidad" y es "rica en recursos naturales, culturales y minerales", donde, además, hay "alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande" del país.